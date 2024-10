Rețeaua de clinici fondată de medicul Adrian Bădescu se remarcă prin serviciile de top oferite pacienților. Deși mulți ani au mers pe cont propriu, familia Bădescu a luat decizia de a face o schimbare la nivelul afacerii. În 2022, aceștia au vândut pachetul majoritar de acțiuni a rețelei Medici’s către Medlife. Cu toate acestea, Adrian Bădescu a rămas la conducerea business-ului.

Orice afacere de succes are în spate oameni dedicați și implicați în visul lor, iar Adrian Bădescu nu este o excepție. Înainte de a intra în lumea de business, acesta s-a ocupat de pasiunile sale. A lansat patru volume de poezii. De asemenea, unul dintre volume a primit acum câțiva ani Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timiș. În timpul facultății, a cochetat și cu zona jurnalismului, fiind redactor șef adjunct la revista centrului universitar. Adrian Bădescu a primit și un premiu național pentru reportaj. Tot în această perioadă a facultății și-a început și parcursul în sistemul de sănătate.

„Am terminat facultatea, am lucrat în timpul facultății în sistemul de stat. Bineînțeles, am lucrat inclusiv ca asistent medical part-time. Pe de o parte, voiam să învăț bucătăria internă, lucruri care nu ne erau predate în facultate și nici în rezidențiat. Pe de altă parte, câștigam un venit. Am început un business de tipărituri tot în timpul facultății, fiind în presa studențească. A fost singurul business în care la 1 leu investit, scoteam în mai puțin de 2 luni 4 lei. Am ieșit din business-ul respectiv, în perioada respectivă nu știam multe despre afaceri. Totuși, după aproape doi ani de zile am deschis Medici’s ca și firmă, în 1993”, a povestit Adrian Bădescu.