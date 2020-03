Este vorba despre David Glasheen, un milionar excentric de la începutul anilor ’80. Din cauza unei crize economice a pierdut tot ce avea. Nu s-a sinucis și nu a încercat să o ia de la capăt pentru a-și recupera banii. A decis să-și trăiască restul vieții pe o insula pustie. Familia deja I se destrămase. A fost părăsit și de soție.

Avea o avere cifrată la circa 37 de milioane de dolari în 1987. Bursele s-au prăbușit, iar banii lui s-au dus pe apa sâmbetei așa că s-a mutat pe insula Restoration, aflată la nord-est de coastele Australiei. Acolo trăiește și astăzi.

David Glasheen deținea o companie de minerit

Davin Glasheen deținea o companie de minerit în Papua Noua Guinee care extrăgea aurul. Crah-ul bursier a fost însă fatal pentru el. A pierdut toți banii, dar și familia lui s-a destrămat. Soția l-a părăsit, iar una dintre fate s-a sinucis.

A avut puterea să ia viața de la capăt, pe Insula Restoration, în apropiere de Australia. Nici acolo viaţa nu a fost uşoară la început. David şi-a rupt şoldul în urma unei căderi. A reuşit să se târască 60 de metri, timp de o oră, pentru a ajunge la telefonul prin satelit prin intermediul căruia a cerut ajutor. „Aţi auzit zicala ‘măsori de două ori, tai o dată’. Ei bine, măsori de cinci ori, tai o dată aici unde sunt eu. Nu îţi permiţi să faci greşeli”, a declarat Glasheen, acum în vârstă de 76 de ani.

Totuși, este încântat de viața pe care o duce acum. Spune că trăiește într-un adevărat paradis, deși locuiește într-o cocioabă din lemn. „Aici nu sunt probleme, ci doar oportunităţi care îţi construiesc caracterul”, a explicat bărbatul pentru presa din Australia.

Robinson Crusoe al zilelor noastre nu este chiar singur pe insula. Locuieşte împreună cu câinele lui, Polly, şi părăseşte insula doar o dată pe an pentru a aduce provizii. Singurul lucru care îi lipseşte este familia lui, un fiu de 21 de ani şi o fiică. Cei doi nu l-au vizitat niciodată pe insulă. Glasheen a mai avut o fiică, care s-a sinucis în urmă cu câţiva ani.

Dar asta nu e tot. Bărbatul are probleme şi cu autorităţile din Australia, care doresc ca el să plece de pe insulă. David nici nu se gândește să mai plece însă de acolo.

Deși are rații de curent electric, apă proaspătă și se confruntă de multe ori cu incendii de vegetație, bărbatul dezvăluie că se simte în siguranță și că este liniștit. „Aici avem șerpi, păianjeni și crocodili, însă este un loc mai ferit și sigur decât în alte părți ale lumii, de unde auzi despre atacuri teroriste. Îmi place aici, că am siguranța mea. Nu contează cât de bătrân și dur ești, tot vrei să mergi la culcare știind că nu o să fii atacat”, a declarat bărbatul.

Se gospodărește însă singur în ciuda neajunsurilor. A construit panouri solare pentru a avea curent electric, precum și o instalație care să-l ajute să aibă apă proaspătă. În plus, bărbatul are conexiune la internet, așa că rămâne tot timpul conectat la știrile din întreaga lume. O dată pe an, el merge în Cairns, cel mai apropiat oraș, pentru a-și reface rezervele de hrană. Cultivă legume, pescuiește și are grijă ca totul să fie în regulă.

A fost vizitat de actorul Russell Crowe

A avut parte și de vizitatori pe insula. Mai mulți turiști și chiar actorul Russell Crowe venind la insula sa.

David nu trebuia să fie singur pe insula Restoration. După ce a fost părăsit de soție a încercat să-și refacă viața alături de o altă femeie. Aceasta i-a spus că ar vrea să locuiască pe o insulă pustie. Așa a ajuns fostul milionar la insula Restoration, aflată la aproximativ 1.000 de kilometri distanță de cel mai apropiat oraș. A închiriat insula pe o perioadă de 50 de ani, dar iubita lui de atunci nu a mai fost dornică să-l urmeze, însă David a dus planul la dus sfârșit.

Ultima dorință a lui David

Fostul milionar născut în Sydney mai are o singură dorință. Nu ar vrea să locuiască în altă parte, ci în paradisul lui de pe pământ. „Vreau să mor aici, unde altundeva să mor? Este raiul meu pe pământ. Când am venit aici eram bolnav după bani, banii îmbolnăvesc oamenii. Mariajul meu se destrămase. Cu toate acestea, când ești singur mai simți lipsa conversațiilor sau contactului fizic cu alți oameni. Mi-ar plăcea să găsesc o parteneră care să vrea să stea cu mine aici sau mai multe doamne care să mă viziteze de câteva ori pe an”, a mai spus australianul.

Născut într-o familie bogată irlandeză care a emigrat în Australia, David a fost educat la școli private și a început o carieră la scurt timp după ce a terminat facultatea. Și-a deschis compania de minerit aur, în Papua Noua Guinee, dar totul s-a năruit în urma crizei din 1987.

Te-ar putea interesa și: