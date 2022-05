Unele cercetări au sugerat că postul intermitent sau s-ar putea alinia mai bine cu ritmurile noastre circadiene și, de asemenea, poate îmbunătăți glicemia și colesterolul și longevitatea. Din acest motiv, postul intermitent în ultimul deceniu, scrie Eatingwell. Un nou studiu, publicat în New England Journal of Medicine, arată că, pe parcursul unui an, oamenii care au mâncat între orele 8:00 și 16:00. nu au slăbit semnificativ mai mult decât cei care au mâncat în orice moment al zilei.

Ideea de bază a postului intermitent constă în reducerea consumului de calorii, ceea ce duce la scăderea greutății și a grăsimii corporale. A devenit modalitate simplă de alimentație pe care mulți oameni o apreciază.

Când vine vorba de pierderea în greutate, două diete ar putea să nu fie mai bune decât una. Într-un nou studiu în care au fost analizate persoanele care reduc caloriile pentru a pierde kilogramele în exces, participanții au obținut rezultate similare când au limitat mesele la anumite ore din zi și când au mâncat la ce oră au dorit.

Pentru studiu, cercetătorii au repartizat aleatoriu 118 persoane obeze pentru a vedea cât au mâncat timp de un an – 1.500 până la 1.800 de calorii pentru bărbați și 1.200 până la 1.500 de calorii pentru femei. Jumătate dintre participanți au fost rugați să mănânce doar între orele 8:00 și 16:00 în timp ce ceilalți au avut voie să mănânce de câte ori au vrut.

Pentru toți acești indicatori rezultatele au fost similare cu și fără post intermitent

Persoanele care au mâncat doar în anumite ore, practică cunoscută ca ”post intermitent”, au slăbit în medie 8,0 kilograme, după un an, comparativ cu 6,3 kilograme în cazul persoanelor care au redus doar caloriile, au scris autorii cercetătorii publicate în New England Journal of Medicine. Dar această diferență a fost prea mică pentru a fi pusă pe seama întâmplării.

În timp ce scăderea în greutate a fost scopul principal al experimentului, cercetătorii au analizat și alte câteva rezultate care pot fi indicatori ai problemelor de sănătate pentru persoanele cu obezitate, inclusiv circumferința taliei, indicele de masă corporală(IMC), tensiunea arterială și metabolismul, dar și factori de risc precum nivelul zahărului din sânge. Pentru toți acești indicatori rezultatele au fost similare cu și fără post intermitent, a constatat studiul.

„Cele două regimuri de slăbire au avut rezultate similare”, spune autorul principal al studiului, medicul Huijie Zhang, profesor și director adjunct la Spitalul Nanfang al Universității Medicale din Guangzhou, China. „Oamenii pot alege cea mai potrivită abordare pentru pierderea în greutate în funcție de propriile preferințe și nevoi”, spune dr. Zhang.

Principalul factor al scăderii în greutate a fost dieta cu restricții calorice, și nu cea limitată în timp

Cu toate acestea, există unele lucruri care trebuie menționate.

În primul rând, participanții erau sănătoși, ceea ce a făcut dificilă observarea unor schimbări semnificative ale rezultatelor, cum ar fi tensiunea arterială sau factorii de risc metabolici, după un an de noi obiceiuri alimentare, spune Blandine Laferrère, profesor de medicină la Universitatea Columbia Irving Medical Center din New York.

În plus, participanții au obținut rezultate extrem de bune prin reducerea caloriilor, pierzând în medie 9% din greutatea corporală. Probabil ca acest lucru să fi diminuat orice efect al postului intermitent, notează Laferrère.

„Studiul arată că principalul factor al scăderii în greutate a fost dieta cu restricții calorice, și nu cea limitată în timp”, a precizat Krista Varady, profesor de nutriție la Universitatea Illinois din Chicago. „Principalul beneficiu al postului intermitent este că nu trebuie să numărați caloriile pentru a pierde în greutate”, spune dr. Varady, precizând că limitând perioada de alimentație la opt ore pe zi, se reduc în mod natural 500 de calorii pe zi.”

În plus, participanții la studiu au obținut rezultate neobișnuit de bune în urma reducerii caloriilor, pierzând în medie 9 procente din greutatea corporală. Acest lucru ar fi putut estompa orice efect al postului intermitent, notează Laferrère.