Au fost momente de nervozitate în plenul Parlamentului, la ședința în care se decide viitorul Guvernului Dăncilă. Victor Ponta ar fi împins un deputat PSD care se afla în zona grupului Pro România, în timpul discursului premierului Viorica Dăncilă, din plenul Parlamentului.

„Ce cauți aici? Pleacă!”, i-ar fi spus Ponta deputatului.

De asemenea, Ponta a avut și un schimb dur de replici cu Viorica Dăncilă, la dezbaterile din plen, arată Oana Zamfir, la Antena 3.

”In timpul dezbaterii motiunii un deputat PSD de Botosani si-a permis sa vina la Grupul ProRomania spunand ca Ionel Arsene ( Presedintele CJ Neamt PSD) vrea sa vorbeasca la telefon cu ei !

Este prima data in istoria Parlamentului cand in plenul reunit si in fata presei asist la o tentativa de coruptie! Cred ca lucrurile au ajuns mult prea departe si trebuie sa le oprim AZI !”, a declarat Victor Ponta.

Votul asupra moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a început în plenul Parlamentului.

Votul este secret cu bile.

Înainte de începerea votului, bilele au fost numărate, iar preşedintele de şedinţă, Marcel Ciolacu, le-a solicitat parlamentarilor să nu stea între chestori şi urne.

Moţiunea „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!” a fost semnată de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, Pro România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi doi de la PSD.

Pentru a fi adoptată de Parlament moţiunea de cenzură trebuie să întrunească 233 de voturi favorabile.

