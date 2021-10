Polițiștii din Piatra Neamț au reacționat! S-a dat dosar penal după ce o femeie a distribuit fake news despre COVID

Totul s-a întâmplat după ce o femeie din Piatra Neamţ a făcut săptămâna trecută un live pe Facebook, din curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

În cadrul clipului respectiv, aceasta a susținut că spitalul modular ATI este gol. În acest context, unitatea medicală a reacționat și a explicat că 25 de pacienţi erau internați în stare gravă la secţia ATI.

Reacția polițiștilor

Poliţiştii din Neamţ au întocmit un dosar penal după ce femeia a transmis mesajul respectiv.

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini, în care o persoană prezintă informaţii cu privire la gradul de ocupare al spitalului modular din Piatra-Neamţ, Compartimentul Relaţii Publice al IPJ Neamţ precizează că poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora şi fac verificări, în vederea identificării persoanelor implicate şi luării măsurilor legale ce se impun”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu.

OMS, îngrijorată de situația din România

Amintim că un medic a criticat recent atitudinea românilor față de pandemie, punctând că OMS este îngrijorată de situația din țara noastră.

„OMS a intrat deja in panica, vazand cerbicia dacilor liberi, de la vladica la opinca. Vladica-i ocupata cu totul altceva decat cu administratia, iar opinca face informarea gen Moromete, pe la birturi/crasma(un fel a spune).

In sfarsit am o explicatie coerenta de ce mergem vai de capul nostru de cateva decenii. Reactia neamului nostru in pandemie reprezinta exemplul cel mai bun. Chestia asta a aratat cat de lipsiti de educatie si de solidaritate suntem, „compensand” insa printr-o fudulie si incapatanare direct proportionale cu prostia manifesta, asa ca, tot aiurea da la finalul analizei. Cred ca suntem unul dintre popoarele cel mai usor de manipulat de pe glob.

Am ajuns sa ingrozim organizatia mondiala a sanatatii cu ce facem noi in tara pe subiectul asta, iar asta o sa ne aduca in mod sigur o „dragoste si o stima netarmurita” din partea celorlalte tari, mai ales daca ne punem sa clocim o tulpina autohtona, cat sa schimbe echilibrul epidemiologic global.

Apropos, unde-s aia de ne dadeau dupa nu stiu ce studii, drept un neam dotat intelectual? Probabil si ei au emigrat satui sa convietuiasca cu atatea ….genii”, a scris medicul Paul Ichim pe Facebook.