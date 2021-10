OMS a intrat în panică din cauza României? Un medic ne critică dur pentru reacția avută în fața pandemiei

Astfel, medicul atrage atenția că România ar putea crea o „tulpină autohtonă”, lucru care ar putea să schimbe „echilibrul epidemiologic global.”

„OMS a intrat deja in panica, vazand cerbicia dacilor liberi, de la vladica la opinca. Vladica-i ocupata cu totul altceva decat cu administratia, iar opinca face informarea gen Moromete, pe la birturi/crasma(un fel a spune).

In sfarsit am o explicatie coerenta de ce mergem vai de capul nostru de cateva decenii.

Reactia neamului nostru in pandemie reprezinta exemplul cel mai bun. Chestia asta a aratat cat de lipsiti de educatie si de solidaritate suntem, „compensand” insa printr-o fudulie si incapatanare direct proportionale cu prostia manifesta, asa ca, tot aiurea da la finalul analizei. Cred ca suntem unul dintre popoarele cel mai usor de manipulat de pe glob.

Am ajuns sa ingrozim organizatia mondiala a sanatatii cu ce facem noi in tara pe subiectul asta, iar asta o sa ne aduca in mod sigur o „dragoste si o stima netarmurita” din partea celorlalte tari, mai ales daca ne punem sa clocim o tulpina autohtona, cat sa schimbe echilibrul epidemiologic global.

Apropos, unde-s aia de ne dadeau dupa nu stiu ce studii, drept un neam dotat intelectual? Probabil si ei au emigrat satui sa convietuiasca cu atatea ….genii”, a scris Paul Ichim pe Facebook.

Bilanţ coronavirus, 19 octombrie

Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.261.267 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.568 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 42.616 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 18.10.2021 (10:00) – 19.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 574 decese (294 bărbați și 280 femei), dintre care 13 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.