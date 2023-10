Poliția Română atrage atenția că instituția nu deține roboți telefonici care să apeleze în numele ei populația din România. Ea susține că același lucru este valabil și pentru roboții care cer oamenilor să apese „TASTA 1”, pentru a lua legătura cu un agent de poliție.

Mesajul instituției a fost transmis astăzi, 17 octombrie 2023, pe pagina de Facebook a Poliției Române.

„«Hello, we are from the Romanian Police» – dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunţăm că, din acel moment, vă pierdeţi timpul sau, cine ştie, posibil şi ceva bani la sfârşit”, a transmis, Poliţia Română, pe pagina oficială de Facebook.