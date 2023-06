Denis Roabeș a anunțat că își dorește să lanseze un nou album și să plece într-un turneu alături de The Motans. Potrivit acestuia, pregătirile au început deja de ceva vreme.

„Am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii ani. Venim să ne vedem!

După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme”, a scris solistul pe contul său de Instagram, relatează Pro Tv.

Denis Roabeș nu va mai fi antrenor la Vocea României

Din păcate însă, acest lucru înseamnă că Denis nu va mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României, după cum a anunțat chiar el. Cântărețul a spus că a fost o experiență foarte frumoasă și și-a cerut scuze față de cei care, în următorul sezon, își doreau să facă parte din echipa sa.

„Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă.

A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis.

Ne vedem în fața scenei”, a conchis Denis Roabeș.

Drama mai puțin știută a lui Denis Roabeș

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, este foarte discret în ceea ce privește viața sa personală. De aceea, puțină lume știe că a trecut printr-o dramă imensă la o vârstă extrem de fragedă.

Când avea doar 7 ani, solistul a rămas fără unul din părinții săi, mai exact tatăl său. Din această cauză el a fost și foarte apropiat de mama sa și nici acum, la 33 de ani, are grijă să nu o dezamăgească niciodată.

Antrenorul de la „Vocea României” are o iubire aparte față de mama sa și cumpătarea i se datorează ei. De asemenea, el a povestit într-un interviu că încearcă să facă totul corect, așa cum a fost învățat încă din copilărie.

De altfel, mama sa este aceea care l-a susținut mereu de-a lungul vremii.

„Mama a fost la primul meu concert din Chișinău. La primul concert din București din păcate nu am putut să o aduc. A fost și într-un club și era foarte târziu.

Au fost mai multe lucruri acolo care nu mi-au permis neapărat să o aduc foarte ușor și în București. Familia mea stă în continuare la Chișinău și acolo o să trăiască cât o să dorească”, a mai povestit Denis.