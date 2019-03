Planul ascuns al lui Kovesi, devoalat: Ce ar urmări fosta şefă DNA: ''E ceva straniu''

Acesta spune că interviul de la Europa FM ar fi parte dintr-o campanie de umanizare a fostei şefe a DNA, care, graţie profesiei şi funcţiei deţinute, şi-a creat o imagine de femeie dură.

"Mesajul face parte dintr-o campanie de imagine începută din seara în care ea s-a văicărit la mai multe televiziuni că a fost citată la secţia specială. Și anume, imaginea unei luptătoare, a unei femei (punându-se accent pe fragilitate, emoţie), o campanie de imagine menită a contracara imaginea creată de adversari, de femeie dură, în stare de orice mizerie, orice abuz. Surprinzător că în ultima vreme, în apariţiile publice, Laura Codruţa Kovesi nu se preocupă de imaginea de procuror european. Normal era ca interviul să fie despre procuror european, corupţie la nivel european, fondurile europene- care slăbesc puterea Uniunii, ori pentru victoria sa şi pentru a fi desemnată nu văd ce rol ar avea campania de umanizare din România”, a declarat jurnalistul Ion Cristoiu, referitor interviul de sâmbătă al Laurei Codruţa Kovesi.

„E ceva straniu şi care pe mine mă face să mă întreb ce se urmăreşte. Avem o campanie pentru a ajunge procuror european, campanie în care s-a vârât ca musca în lapte PNL, greşeala impardonabilă pentru că Laura Codruşa Kovesi este #rezist, tefelistă, ori pentru electoratul care sprijină mişcările de stradă PNL e perceput ca un partid de corupţi. E greu de presupus că un electorat radical să uite că Orban a fost trimis în judecată de DNA-ul lui Kovesi. Acest electorat a fost convins că Orban e un politician corupt, chiar şi după achitare, dat fiind faptul că este un electorat radical, acesta a fost convins că e un aranjament să îl salveze. Și atunci avem această campanie daţi un leu pentru «Ateneul numirii lui Kovesi». Doar că desemnarea depinde de jocuri de culise, nu este aleasă prin referedum, şi dacă nu ar face nimic şi ar merge în vacanţă, probabil, desemnarea sau nedesemnarea nu va depinde de ceea ce face ea. Avem această campanie începută cu văicăreală, care este de candidat la preşedinţie. Nu ştiu dacă va candida, dacă este un scenariu ca de doi ani a fost stabilit candidatul la preşedinţie, pot să presupun că avem de a face cu o campanie electorală mascată. Nu este exclusă situaţia ca dânsa să ajungă procuror şi apoi să “salveze” România de ciuma roşie. Asta ar prespune şi candidatura lui Liviu Dragnea. În asta constă scenariul. Interviul de sâmbătă, despre omul Kovesi, mă face să fiu atent la ipoteza unui scenariu pentru prezidenţiale”, a mai spus Cristoiu, conform mediafax.

Dezvăluirile jurnalistului nu se opresc aic. „Povestea venirii şi a unui episod este episodul Juanita, ca în telenovele, revenirii la aeroport, dacă aţi observat sunt următoarele note ale venirii. Ea este o femeie simplă, nu vine, nu are nici însoţitor, nici SSP-işti, vine ca un simplu cetăţean. În alte imagini eu am văzut, are şi o valiză de 2 lei, eu am una mai bună, deşi nu am fost, nu voi fi procuror general, procurorul UE, din asta de plastic aproape. (…) În această realitate de Harap-Alb feminin, a apărut o luptătoare… Jeanne d’Arc, Ana Ipătescu, cum vreţi, o luptătoare, care e femeie, nu, femeia fragilă, mă rog, o întreagă imagistică. Ea s-a luptat aici pe teritoriu României cu balaurul, balaurul corupţiei. (…) Și a accesat cum accesează o româncă de la Fălticeni, dacă ştie, ajutată de alţii, un loc de muncă în Italia şi ea s-a dus şi iată că a învins. Asta este povestea. Acum, să nu mă întrebaţi dacă e adevărat. Nu e adevărat, ca orice poveste în lumea contemporană, este o poveste. O poveste electorală şi pentru mine rămâne o enigmă de ce este nevoie de povestea asta? Pentru că dacă s-a decis ca ea să fie procuror european, nu e nevoie de nici o poveste, că hai să fim serioşi că aţi văzut şi dumneavoastră cum s-a desfăşurat votul, a intrat cine a vrut, ştim, dacă Germania a decis. Dacă s-a decis că e altcineva, nu ştiu procurorul francez, atunci iar este inutil. Atenţie toată povestea asta este pentru români”, a mai declarat jurnalistul.