Ludovic Orban a declarat sâmbătă că a aflat de planul lui Klaus Iohannis, după ce acesta s-a implicat în campania PNL, cu scopul de a-l elimina pe el de la comducere și pentru a distruge coaliția cu USR. Scopul a fost ca PSD să fie readus la putere, în alianță cu PNL, astfel încât din 2024, președintele Iohannis să poată rămână premier.

Referitor la Florin Cîțu, Ludovic Orban spune că acesta este „nimic”, și că cei care l-au susținut în campania din alegerile interne aveau doar scopul ca Orban să dispară.

„Intenția lor a fost să mă schimbe pe mine”

„Cei care l-au susținut pe Cîțu în campanie nu dădeau doi bani pe el. Intenția lor a fost să mă schimbe pe mine, pentru că știau că eu nu voi accepta niciodată o alianță cu PSD. De ce m-a schimbat Iohannis? Se datorează exact acestui proiect pe care îl are împreună cu PSD. Eu aș fi preferat mai degrabă să rămânem în opoziție, decât să ne aliem cu PSD. Dar nu era necesar să mergem într-o coaliție cu PSD, pentru că noi am avut un guvern de coaliție cu USR. De ce să distrugem o coaliție de centru-dreapta, de ce să-i aduci pe PSD-iști la putere? Acesta este motivul, Iohannis nu vrea să se pensioneze. El vrea să fie premier și și-a ales ca partener PSD-ul. Singura problemă a lui este că din 2024 nu o să mai rămână cu nimic, pentru că n-o mai fie nimic din PNL”, a declarat Ludovic Orban, la Digi24.

Fostul premier a spus că a aflat despre intențiile lui Iohannis spre finalul campaniei din alegerile intrne din PNL, după ce Cîțu l-a demis pe ministrul USR de la Justiție, Stelian Ion.

„Iohannis nu vrea să se pensioneze după ce își termină mandatul de președinte. Am multe informații în sensul acesta, provenite din multe surse. Vrea să fie premier”, a spus Ludovic Orban.

„Iohannis este autorul moral a tot ce s-a întâmplat în România”

Nu este prima dată când Ludovic Orban deschide acest subiect. Acesta a fost întrebat duminică, 14 noiembrie, dacă preşedintele Klaus Iohannis este autorul moral al excluderii sale din PNL. Astfel, fostul lider liberal a declarat că Florin Cîţu nu ar fi candidat la președinția PNL, dacă nu i-ar fi cerut şeful statului.

„Da, este autorul moral a tot ce s-a întâmplat în România, după data de 1 iunie, de când şi-a anunţat Cîţu candidatura. Cîţu nu ar fi candidat, dacă nu i-ar fi cerut Iohannis să candideze, hai să fim cinstiţi. Tot ce s-a întâmplat în România, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, dar mai ales ce s-a întâmplat după 1 iunie, se datorează dorinţei lui Iohannis de a fi premier, după anul 2024. Da, nu vrea să se pensioneze domnul Iohannis”, a declarat Ludovic Orban atunci, la Prima TV.