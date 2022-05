Plantele ne amintesc că facem parte din natură și că, în ciuda faptului că oamenii încearcă să o distrugă, natura este cea care aduce bucurie. Experții susțin că, în acești doi ani de pandemie, oamenii au reușit să-și mențină sănătate mintală și datorită plantelor, din casă sau din grădini.

Ca și în cazul plantelor sădite în aer liber, elementele de bază de care este nevoie pentru îngrijirea plantelor de interior sunt soarele și apa, scrie Outsideonline.

Factorul de la care ar trebui să porniți dacă vreți să amenjați o mică grădina interioară este soarele. Cele mai populare plante de apartament sunt cultivate la lumină filtrată, ceea ce înseamnă că simt nevoia de mult soare, dar nu direct. Așa că trebuie să calculați bine unde veți așeza planta. În mijlocul camerei? Lângă fereastra din bucătărie sau atârnată de un cârlig, la ușa balconului?

Iată câteva dintre plantele recomandate pentru decorarea apartamentului

Dacă urmează să amplasați planta lângă o fereastră însorită sau în lumină indirectă alegeți următoarele:

Hoya Carnosa (Floarea de ceară). Denumită popular Floarea de Ceară, Hoya Carnosa este un arbust verde pe toată durata anului, care dezvoltă tulpini lungi, cu frunze cărnoase, rotunde sau ascuțite.

De asemenea, Sansevieria cylindrica, cunoscută sub denumirea populară de ”Planta șarpe” sau „Sulița africană” este o plantă de interior extrem de rezistentă, apreciată în Feng Shui. Frunzele sale tubulare, foarte decorative se încadrează perfect într-un spațiu modern sau nonconformist. Fiind tolerantă la secetă, are nevoie de apă doar o dată la două săptămâni.

Lipstick plant (Aeschynanthus radicans) crește ca epifită (pe scoarța copacilor) în sălbăticie, dar în casă este utilizată în ghivece suspendate, ca plantă curgătoare. Iubește lumina, dar nu trebuie să o expuneți în razele directe ale soarelui.

Monstera

Acest gen de arbuști au frunze uriașe cu lobi adânci. Pot fi plante mici de masă sau copaci mari de exterior care, unde vor avea nevoie de mult mai multă apă.

Dacă urmează să o amplasați la lumină redusă, departe de fereastră, alegeți:

Zamioculcas. Poate fi păstrată doar ca plantă de casă sau în grădinile de iarnă, deoarece, ca plantă iubitoare de căldură, tipic africană, nu trebuie expusă la temperaturi sub 16 ° C. În lunile calde de vară, puteți așeza planta într-un loc parțial umbrit, pe balcon sau pe terasă, cu condiția ca temperaturile să nu scadă sub 20 ° C noaptea.

Filodendronii și Pothos

Acestea sunt două genuri diferite de viță de vie, cu frunze în formă de inimă, care fac plante suspendate și pot sta mai departe de fereastră. Pothos-urile aurii și verzi tolerează lumina slabă.

Aglaonema (Planta veșnică chinezească)

Prezintă frunze minunate, pestrițe, asemănătoare unei săbii, care cresc dintr-o tulpină centrală.

Este tipul de plantă care supraviețuiește cu minimum de soare și își păstrează întotdeauna aspectul luxuriant chiar și într-o cameră slab luminată.