România va intra în competiția Eurovision azi

Reprezentantul României – Theodor Andrei, cu piesa sa „D.G.T. (Off and on) – va intra în competiţia Eurovision 2023, joi, în a doua semifinală, din poziţia a treia.

Primele 10 finaliste, desemnate marţi seara în urma votului telespectatorilor, sunt: Croaţia, Republica Moldova, Elveţia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia şi Norvegia. Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, cu melodia „Soarele şi luna”, interpretată în limba română.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest are loc în Marea Britanie, care organizează concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Semifinalele şi finala, care se desfăşoară la Liverpool Arena sub sloganul „United by Music”, sunt transmise în direct pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Piesa cântată de Theodor Andrei, desființată de norvegieni

În acest context, la televiziunea de stat din Norvegia au fost analizate melodiile care participa anul acesta la Eurovision 2023, inclusiv aceasta cântată de Theodor Andrei. Din păcate, când vine vorba despre reprezentantul României, nu prea au existat cuvinte de laudă din partea prezentatorilor și invitaților de la televiziunea norvegiană, transmite adevarul.ro.

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“.

„La început am fost fericită, pentru că mi s-a părut că arată cool. La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut“.

„România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“.

„Eu îi dau 2 puncte. Nu vă uitați la mine și nu mă întrebați de ce sunt așa de bună. Ar fi prea dureros să-i dau un punct“.

„Eșuează mizerabil să fie sexy. E cea mai proastă combinație între (piesele) «Ghetto Superstar» și «Feelling Good». Eu mă simt prost. Un punct“.

„M-a întărâtat atât de rău… M-a înfuriat. Un punct!“.

„Unde i-au găsit pe oamenii aceia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Îngrozitor“.