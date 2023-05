Mai mulți artiști din România i-au criticat pe cei care au selectat melodia țării noastre la Eurovision. Printre aceștia se numără și Marcel Pavel.

Marcel Pavel critică Televiziunea Română

Artistul este de părere că publicul nu a avut putere totală de decizie și insinuează că jocurile ar fi fost făcute de către altcineva.

Mai mult, Marcel Pavel a susținut că Eurovision nu mai este un concurs de compoziții muzicale, ci unul „de etalare a cu totul altceva decât s-a dorit cândva”.

„Sunt dezamăgit total! Nu știu cine a decis o asemenea alegere și cu ce scop. Nu cred că a făcut-o publicul sau dacă a făcut-o, e doar o mică parte din el. Ce putem spune acum, după: Celebrele spuse de altădată, Atâta s-a putut?!

Respect părerea oricui, dar în acest caz, repet, sunt dezamăgit. Nu mi-a plăcut deloc! Oricum, după mine, Eurovision nu mai e de multă vreme un concurs de compoziții muzicale, ci unul nonconformist, de etalare a cu totul altceva decât s-a dorit cândva!”, a declarat Marcel Pavel pentru impact.ro

Amintim că în ziua de joi, 11 mai, a avut loc cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision. România, reprezentată de Theodor Andrei, nu a reușit să meargă mai departe în finală.

Următoarele țări s-au calificat în finală:

Albania;

Cipru;

Estonia;

Belgia;

Austria;

Lituania;

Polonia;

Australia;

Armenia;

Slovenia.

Piesa României la Eurovision 2023 a fost desființată în Norvegia

La televiziunea de stat din Norvegia au fost analizate melodiile care participa anul acesta la Eurovision 2023, inclusiv aceasta cântată de Theodor Andrei.

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“.

„M-a întărâtat atât de rău… M-a înfuriat. Un punct!“.

„Unde i-au găsit pe oamenii aceia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Îngrozitor“.