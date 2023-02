Telespectatorii își vor putea vota piesa favorită prin apel telefonic sau online.

Pentru votul prin apel telefonic, fiecare concurent va putea fi votat la numărul de telefon afişat pe ecran, pe durata interpretării melodiei. După apelarea numărului, robotul transmite mesajul „votat” şi, automat, votul se alocă piesei respective.

Cât despre votul online, acesta se va putea realiza pe site-ul oficial al Televiziunii Române: http://www.eurovision.tvr.ro, unde doritorii trebuie să parcurgă următoarele etape: logare, apoi „click” pe butonul “Votează”, dedicat concurentului preferat.

Potrivit Regulamentului competiţiei ESC 2023, votul publicului va fi exprimat pe durata interpretării piesei de către fiecare artist, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”, sau în timpul recapitulării interpretărilor de la finalul show-ului tv, regula fiind un singur vot pentru o piesă, dar cu posibilitatea de a vota mai multe piese.

Regulamentul concursului poate fi consultat aici.

Cine va cânta sâmbătă în finala Selecției Naționale?

Finaliştii Selecţiei Naţionale vor intra pe scenă în ordinea numerelor atribuite prin tragerea la sorţi:

1. Deiona, „Call on me”

3. Andrada Popa, „No time for me”

4. Ocean Drive, „Take you home”

8. Amia, „Puppet”

9. Andrei Duţu, „Statues”

10. Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)”

16. Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros ,”Lele”

20. Aledaida, „Bla Bla Bla”

26. Adriana Moraru, „Faralaes”

29. Maryliss, „Hai vino”

32. JaxMan (Erin Dăneţ) „Bad&Cool”

35. Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea”

Eurovision 2023 va avea loc în Marea Britanie

Ediția din acest an a concursului Eurovision va avea loc în Marea Britanie, la Liverpool, din cauza războiului care a izbucnit în Ucraina acum aproape un an de zile. Semifinalele vor avea loc pe 9 și pe 11 mai, iar marea finală pe data de 13 mai.

Eurovision Song Contest (ESC) este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), care este cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

Aceasta se realizează în fiecare an, începând încă din 1956. Spectacolul muzical este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Drept dovadă, nu este transmis numai în Europa, ci şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română (TVR) este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.