Consiliului de Administraţie (CA) al SRTV a aprobat, în cadrul şedinţei de marţi, 26 octombrie, bugetul pentru participarea României la Eurovision 2023. Membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru alocarea bugetului necesar organizării Selecţiei Naţionale și, implicit, pregătirii prestației României pentru concursul internaţional şi deplasării echipei reprezentante în Marea Britanie.

O nouă abordare a concursului: doar publicul va alege piesa care va reprezenta România

Echipa Eurovision România propune o modificare în cadrul Selecţiei Naţionale din acest an: „Suntem o echipă nouă şi vă propunem un concurs Eurovision diferit, bazat pe transparenţă, profesionalism şi digitalizare. Am schimbat sistemul de vot: doar publicul va alege piesa care va reprezenta România. Şi încă ceva: acest Eurovision va fi on air, pe TVR, şi mult mai prezent decât în trecut în mediul online, pe reţelele de social media”, a declarat Mihai Predescu, manager de proiect al ESC 2023.

Așadar, în următoarele zile, echipa ESC 2023 va definitiva toate detaliile cu privire la înscrierea pentru Selecţia Naţională, urmând ca acestea să fie comunicate cu prima ocazie: „În curând, va începe perioada de înscrieri în concurs, veniţi alături de noi!”, a îndemnat Mihai Predescu.

Unele țări au decis să se retragă anul acest din concurs din cauza crizei energetice și a costurilor de organizare

Macedonia de Nord și Muntenegru nu vor participa la ediția concursului Eurovision 2023. Cele două țări au anunțat că se retrag din concursul Eurovision 2023, motivând că facturile pe care le-au primit până acum radiodifuzorii naționali au fost prea mari. De asemenea, costurile pentru cazare în Marea Britanie a delegației numeroase sunt, de asemenea, majore.

Radioteleviziunea publică din Muntenegru a anunțat că principalul motiv pentru retragerea din competiția Eurovision de anul viitor a fost costul prea mare pentru participarea delegației la concurs.

„Pe lângă costurile semnificative ale taxei de înscriere, precum și costul șederii în Marea Britanie – ne-am confruntat cu lipsa de interes din partea sponsorilor, astfel că am decis să direcționăm resursele existente către finanțarea proiectelor naționale curente și planificate și a reformelor organizaționale și de programe, care presupun intervenții investiționale semnificative în echipamente și spații.”, se precizează în declarația radioteleviziunii.

Decizia este în interesul publicului, având în vedere costurile crescute din cauza crizei energetice

Respectiv, și Macedonia de Nord a anunțat că nu va participa la ediția de anul viitor a concursului Eurovision pentru că facturile explozive la energie consumă o mare parte din buget, a relatat Associated Press.

„Decizia este în interesul publicului, având în vedere costurile crescute din cauza crizei energetice, care absorb o mare parte din bugetul pentru serviciile publice”, a anunțat radioteleviziunea publică din Macedonia de Nord într-un mesaj postat pe pagina web.