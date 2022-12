Dorina Florea, prezentatoarea principalului jurnal de știri de la TVR, a fost atacată de o haită de câini

Dorina Florea, prezentatoarea principalului jurnal de știri de la TVR, a trecut printr-o experiență traumatizantă în această lună. Vedeta a fost atacată recent de o haită de câini pe un bulevard din Capitală. Aceasta a sunat disperată la 112 pentru a cere ajutor, însă a ajuns să regrete totul la scurt timp. Dorina Florea a povestit totul miercuri, 28 decembrie 2022, pe contul ei de Facebook.

Incidentul s-a petrecut după ora 20:00. Vedeta stătea pe trotuar și îl aștepta pe soțul ei, când, din senin, șapte câini au apărut în raza ei vizuală, au început să alerge către ea și să latre agresiv. Între ea și acea haită nu erau decât rucsacul ei, cu care loveam în stânga și în dreapta, și țipetele ei „disperate pe care le-a auzit până și soțul de la câțiva metri distanță”. În momentul în care credea că vor sări pe ea, o mașină de pe bulevard a oprit brusc lângă trotuar, a început să claxoneze puternic, reușind să alunge câțiva câini, apoi, a ajuns și soțul ei, care a reușit să pună toți câinii pe fugă.

„Pentru a doua oară în viața mea am făcut greșeala să sun la 112! De această dată, după ce am fost atacată în plin bulevard al Capitalei de o haită de câini (la șapte m-am oprit din numărat, dar cred că erau mai mulți). Au apărut din senin dintr-o zonă defrișată de Primăria Sectorului 6 și unde aceste animale și-au găsit adăpost. Ziua stau ascunse, seara, dar mai ales noaptea, ies la atac!

Până la momentul la care scriu, înțeleg că zeci de reclamații au fost făcute la ASPA și Poliția Locală Sector 6 și nimic. Nu au făcut nimic! De fapt, au făcut ceva: au devenit experți în a pasa responsabilitățile de la o instituție la alta sau în a găsi scuze: ”Nu se ocupă Poliția Locală, ci ASPA! ASPA: nu avem echipă după ora 20:00 și Nu e nimeni disponibil astăzi, trimitem echipa mâine.”

Sigur că nu a venit nimeni să verifice! Și uite așa, atât de bine s-au ocupat de situație că, de la câțiva câini, acum avem de-a face cu mai bine de 20, care stau doar în haite și atacă tot ce prind! Iar asta se întâmplă pe un bulevard circulat al Capitalei, nu în vreo zonă izolată și părăsită!!!”, a scris, miercuri, Dorina Florea pe rețelele sociale.

Nici ASPA-ul, nici Poliția Locală nu au rezolvat problema câinilor maidanezi din Sectorul 6

„M-am gândit atunci instant că e cazul să apelez 112!”, a dezvăluit vedeta.

„Am sunat, au răspuns rapid și – printre lacrimi, crize de plâns și respirații tăiate – am reușit să povestesc! Doamna de la celălalt capăt al firului m-a întrebat dacă am fost mușcată de câini. Am spus că nu! Dar că încă nu îmi dau seama dacă sunt bine…M -a întrebat dacă am nevoie de ajutor medical. Am spus că nu știu, dar am rugat-o să facă ceva, orice, să ne ajute.

Mi-a răspuns apoi isteric că dacă nu am fost mușcată de câini, atunci nu mă poate ajuta și să iau legătura cu cei la Poliția Locală Sector 6. I-am spus, printre lacrimi, că abia mai știu cum mă cheamă, cum crede că aș putea să stau să caut un număr de telefon de la Locală… M-a pus în așteptare, apoi un alt domn polițist mi-a spus telefonic același lucru: că nu ne poate ajuta!

A fost momentul în care le-am replicat că vor avea pe conștiință oamenii mușcați sau, Doamne ferește, omorâți de acești câini, dacă nu fac ceva! Până la urmă, în loc să fiu ajutată, experiența cu apelul la 112 s-a dovedit a fi una neverosimilă! Am ajuns să fiu certată la telefon de acest domn polițist că nu mă port civilizat și cuviincios pentru că am îndrăznit să ridic vocea.

I-am spus să se prezinte, ca să știu măcar cine mă face needucată și necivilizată, când eu abia puteam respira din cauza șocului. A refuzat, mi-a spus cinic: „niciun nume, aici e doar Poliția” și mi-a închis pur și simplu telefonul în nas… Am sunat apoi la numărul de urgență al celor de la ASPA.

A răspuns cineva, mi-a spus că înțelege prin ce trec, că îi pare rău, dar că nu mă poate ajuta: ”Nu există nicio echipă pe care să o trimitem pe teren! Vom încerca mâine dimineață!”

Nu că ar fi venit cineva prin zonă, dar în toate reclamațiile făcute până acum, ăsta a fost primul lucru pe care l-am scris (noi și alți oameni) că degeaba vin dimineața sau la prânz, pentru că nu vor găsi picior de câine pe aici… Și povestea se oprește brusc aici (că și așa a ieșit o postare mult prea lungă), dar voi să nu fiți, vă rog, ca mine! Atât de naivi și să sperați că în situații limită vreo autoritate a statului va fi dispusă să vă ajute, chiar și atunci când are la îndemână toate pârghiile necesare”, a explicat prezentatoarea TV.