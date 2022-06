Nicușor Dan prezintă o situație dezastruoasă: „A gestionat bugetul ca pe propriul buzunar”. La cât se ridică prejudiciul?

Totodată, Nicușor Dan a explicat că neregulile pot fi observate clar în urma concluziilor raportului Curții de Conturi și din cele 3 rapoarte ale Corpului de Control.

„Andrei Mina Drăghici, directorul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) din august 2018, și-a dat demisia din funcție. Directorul general Mina Drăghici a gestionat bugetul instituției ca pe propriul buzunar, iar acest lucru se vede clar din concluziile raportului Curții de Conturi, dar și din cele 3 rapoarte ale Corpului de Control pe care l-am trimis pentru verificări la ASPA.

Punem punct astfel unui mandat în care resursele publice s-au dus mai degrabă către diverși clienți politici ai PSD, în detrimentul animalelor pe care ASPA le are în grijă”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Primarul general al Capitalei prezintă câteva cifre relevante din rapoartele menționate

De asemenea, Nicușor Dan spune că fostul director al ASPA a fost chemat în fața a două comisii de disciplină „pe care s-a străduit să le fenteze”.

„Iată câteva cifre relevante din rapoartele menționate:

809.200 lei, prejudiciu material provenit din achiziția a 24 de containere neutilizabile din punctul de vedere al normelor sanitar-veterinare;

535.493 lei, sumă cheltuită pentru achiziționarea și instalarea unor cuști pentru câini la adăpostul ASPA din Mihăilești, fără să existe documente de recepție și la construcția cărora nu s-au folosit numai materiale furnizate de executant, ci și materiale rezultate din vechile cuști, dar contravaloarea materialelor a fost plătită integral;

147.902 lei, reprezentând cheltuieli de personal provenite din angajarea nejustificată a unor persoane detașate de la societăți comerciale private;

103.305 lei, cheltuieli nejustificate în cadrul evenimentului ”Stop Abandon”.

809.200 lei, sumă ce reprezintă valoarea achiziționării a două ambulanțe veterinare fără obținerea autorizațiilor pentru funcționare de la Colegiul Medicilor Veterinari.

De asemenea, directorul general Mina Drăghici e responsabil de realizarea mai multor achiziții publice restrictive și netransparente, acceptând oferte ale unor operatori economici fără ca aceste oferte să corespundă cerințelor din caietele de sarcini.

Pentru toate aceste nereguli, fostul director a fost chemat în fața a două comisii de disciplină, pe care însă, ca politruc înșurubat în funcție de PSD și de satelitul său defunct ALDE, s-a străduit să le fenteze. Directorul Mina Drăghici și-a luat repetate concedii medicale, pe care nu le-a mai putut însă prelungi din momentul în care comisiile de disciplină au sesizat Colegiul Medicilor.

În plus, am sesizat Parchetul pentru indicii legate de săvârșirea unor fapte penale cu ocazia achizițiilor făcute de ASPA și am sesizat de asemenea Curtea de Conturi pentru verificarea legalității încheierii și derulării contractelor de achiziții publice. Estimăm prejudicii de aproape 500.000 de euro și ne vom îndrepta către instituțiile abilitate pentru recuperarea acestora”, a completat primarul general al Capitalei.