Ucraina, aflată în mijlocul unui război care o împiedică să organizeze Eurovision Song Contest în 2023 după ce a câştigat acest concurs anul trecut, nu a renunţat să fie prezentă la următoarea ediţie şi şi-a ales deja reprezentantul, transmite vineri EFE.

Ucraina și-a ales reprezentantul pentru Eurovision 2023

„Ucraina a vorbit! (grupul) TVORCI a câştigat „Vidbir”, programul pe care (televiziunea ucraineană) UA:PBC l-a folosit pentru a selecta un participant la Eurovision Song Contest”, a anunţat pe pagina sa de internet organizatoarea concursului muzical.

TVORCI, un grup de muzică electronică, este formată din doi prieteni – Jefferey şi Andrii – care s-au cunoscut în 2018 în timp ce studiau la Universitatea Naţională de Medicină din Ternopil, din vestul Ucrainei, potrivit organizatorilor.

Muzica grupului s-a bucurat până acum de succes în interiorul graniţelor Ucrainei, cu patru albume şi câteva single-uri lansate.

Acum, ei vor călca pe urmele câştigătorilor ediţiei din 2022 ai Eurovision, compatrioţii lor, Kalush Orchestra, şi vor face deplasarea la Liverpool, adaugă sursele.

Un total de 37 de ţări vor participa la ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest, organizată de European Broadcasting Union (EBU), şi care se va desfăşura între 9 şi 13 mai la Liverpool.

România va desemna reprezentantul în februarie

În România, juriul Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023 a ales săptămâna trecută 12 melodii din cele 84 care au fost înscrise în faza de preselecţie a concursului.

Potrivit unui comunicat, finaliştii Selecţiei Naţionale Eurovision România 2023 sunt: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla Bla Bla; AMIA – Puppet; Andrada Popa – No time for me; Andreea D Folclor Orchestra – Periniţa mea; Deiona – Call on me; Erin Dăneţ – Bad&cool; Maryliss – Hai Vino; Ocean Drive – Take you home; No Artist – Statues; Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – Lele; Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on).

Componenţa juriului este următoarea: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Predescu, şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023, şi Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

Pentru 11 februarie 2023, Televiziunea Română pregăteşte un spectacol al Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest, transmis în direct din studiourile SRTv on air şi online şi în cadrul căruia vor fi interpretate live cele 12 piese muzicale.

Câştigătorul va fi desemnat exclusiv prin votul publicului, fiecare melodie urmând să fie votată pe durata difuzării acesteia.