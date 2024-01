Eileen McGrath, o profesoară pensionară, ajunsă la onorabila vârstă de 85 de ani, a fost privată de venitul lunar în perioada sărbătorilor de iarnă din cauza unei erori a „Teachers’ Pensions”, entitatea care gestionează plățile în numele Guvernului de la Londra. Mai exact, Eileen McGrath a fost confundată cu un străin decedat.

Cu doar patru zile înainte de Sfântul Crăciun, Eileen McGrath nu și-a primit nici pensia lunară, nici pensia de văduvă, în ciuda unui apel repetat către Teachers’ Pensions.

Din fericire, ambele plăți au fost efectuate pe data de 2 ianuarie 2024, după depunerea unei plângeri.

„După ce am depus plângerea, pensia mea a fost restabilită, dar nu am primit nicio scuză. Oficiul General de Evidență a Persoanelor listează numele complet și anul nașterii persoanelor decedate. Este practic imposibil să mai existe alți profesori pensionari cu numele și data nașterii mele care să moară an de an.

Chiar cred că ar fi mai dureros să fii avertizat că îți poți pierde pensia dacă nu răspunzi în termen de 28 de zile, decât să ți se oprească plățile fără preaviz? Acesta este teritoriul lui ”Alice în Țara Minunilor”.

Din fericire, am destui bani în contul meu de economii pentru a face față acestor incidente, dar sunt sigură că nu este cazul tuturor. În plus, este neplăcut și angoasant să ți se spună periodic că te cred mort”, a adăugat ea.