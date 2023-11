PIATRAONLINE lansează trei noi showroomuri

După mai bine de 16 ani pe piața locală cu un singur punct reprezentativ în București, cum ați luat decizia de a lansa noi showroomuri în alte orașe din România și Bulgaria?

Mariana Brădescu-Constantinescu:

Anul zece este considerat anul de maturitate în viața unei afaceri de mărimea companiei noastre. Am considerat că primii zece ani, oricât de mult ar părea, sunt ani de start-up. În interviurile anterioare realizate în exclusivitate pentru Capital, am povestit despre provocările industriei și obstacolele de care ne-am lovit atunci când am încercat să construim ceva de la zero. Este o industrie grea, la propriu și la figurat, iar investițiile într-un punct de lucru se pot ridica până la un milion de euro, având în vedere că vorbim de o afacere integrată care ia în calcul nu doar un showroom, ci și un proces operațional fără cusur și o echipă specializată care să poată oferi clienților consultanță și informații de calitate.

În București, showroomul nostru a beneficiat de câteva facelift-uri spectaculoase în cei peste 16 ani de când am pus pin-ul pe hartă și fiecare refresh a venit la pachet cu o investiție serioasă. Îmi amintesc, în urmă cu cinci ani, că am vrut să integrăm o componentă digitală în tot ceea ce facem, de la roboți care preiau comenzile până la ecrane automatizate care îți afișează în timp real ce se întâmplă cu comanda ta, însă piața nu ar fi fost și încă nu este pregătită pentru acest pas. Așa că în acel moment am decis să rezervăm bugetele pe care ne-am fi dorit să le investim în București pentru a deschide noi showroomuri în țară și în afara țării.

Primii zece ani sunt considerați ani de start-up, acest timp este necesar pentru a trece în etapa de maturitate și dezvoltare. În primii zece ani te dezvolți nu doar ca afacere, dar și ca eco-sistem. Am reușit să punem la punct un circuit integrat de servisare, de la vânzare la transport internațional cu flotă proprie. Așadar, am știut că imediat dupa anul zece vor urma noi puncte de reprezentare, iar cum flota proprie a ajuns deja la un circuit stabil pe ruta Timișoara-Chisinau-Sofia. Era natural ca aceste puncte să facă parte din planurile noastre de expansiune și dezvoltare.

Și totuși, este o performanță: cum ați reușit într-un timp record să puneți pe picioare trei noi showroomuri cu trei noi echipe?

Sergiu Constantinescu-Brădescu:

O bună planificare te propulsează către o implementare rapidă și ușor de gestionat. Dorința noastră de a lansa PIATRAONLINE în beneficiul celor din țară și nu numai este o intenție mai veche pe care am planificat-o din timp.

În urmă cu cinci ani am început să alocăm bugete pentru momentul în care vom ajunge în acest punct, așadar putem spune că a existat o predictibilitate și o planificare financiară. Apoi, în perioada pandemiei, atunci când am decis să achiziționăm și să administrăm propria flotă de transport la nivel internațional și am putut controla și gestiona mai bine comenzile care au urmat în urma campaniilor digitale și a networkului nostru personal extins, am identificat zonele cu cel mai mare potențial de business. Iar, în cele din urmă, faptul că am reușit să ne asumăm roluri diferite, atât eu, cât și Mariana, a fost decizia care ne-a ajutat să putem lucra împreună, dar pe fronturi noi și asta a accelerat etapa de implementare.

Cred că viteza se datorează planificării. Eram pregătiți pentru acest pas. Nu doar financiar sau operațional, dar și spiritual, pentru că îți trebuie tărie de caracter, focus și determinare pentru a face față celei mai solicitante perioade din cariera noastră.

Ce puteți spune despre Timișoara? Am povestit mai devreme despre potențialul de business. Este acum Timișoara un punct de reper pentru noi afaceri?

Mariana Brădescu-Constantinescu:

Cred că oamenii din Timișoara fac Timișoara și nu invers. Inițiativele private, emergente, pe care le-am observat în piața imobiliară, culturală și artistică sunt cele care ne-au atras atenția și ideea unui oraș nou care începe să prindă formă și contur în completarea centrului vechi — este ceea ce ne dă încredere că acum este cel mai bun moment pentru a face o investiție în comunitatea locală. Iar atunci când spun comunitate, desigur, fac trimitere la comunitatea designerilor și arhitecților, dar și comunitatea iubitorilor de frumos și amenajări interioare.

Vox Technology Park este o nouă clădire ce oferă 26.000 mp dedicați mediului de afaceri, un business hub, așa cum susțin fondatorii, cosmopolit, cu o atitudine urbană, aproape de inima orașului. Atunci când am descoperit planurile dezvoltatorului, am știut că aici va fi următorul nostru showroom. Viziunea și planurile de dezvoltare se aliniau. Este Timișoara un nou reper în lumea afacerilor? Poate că da, poate că nu. Investiția în comunitate pentru o continuă dezvoltare este o responsabilitate care rămâne în mâna privaților.

Ne-am bucura să împărtășiți cu noi câteva provocări din spatele acestor lansări. Adevărate obstacole pe care le-ați depășit sau intenționați să le depășiți.

Sergiu Constantinescu-Brădescu:

Cu siguranță nu este o noutate pentru colegii noștri din industrie, dar și din alte domenii: echipa. Facem eforturi mari în procesul de recrutare și pentru că Timișoara este o comunitate cu rată de retenție foarte bună.

Angajatorii prețuiesc angajații și oferă un nou prag salarial atunci când un angajat decide să facă o schimbare. Am avut și avem cazuri de interviuri în care, deși oferta a fost agreată, candidații s-au retras pentru că angajatorul curent a revenit cu o nouă propunere financiară.

Și, desigur, procesul de recrutare o va lua astfel de la capăt, iar noi vom continua să căutăm oamenii-cheie pe care ne putem baza. Iar aici nu mă refer la angajați, întrucât mereu aleg să evit o astfel de trimitere la calitatea celor care se alătură echipei noastre.

Mă refer la colegi de echipă și oameni cu viziune care nu își caută doar un job sau o schimbare, ci caută să construiască o carieră în una dintre cele mai competitive industrii, cu deschidere atât către piața locală, cât și către cea internațională.

Cu un hub principal în București și un model de afacere care coordonează proiecte pe alte piețe, putem spune că viziunea antreprenorială nu ne lipsește. În schimb, ce ne lipsește sunt acei oameni dedicați care să-și dorească să ocupe o serie de roluri, nu o serie de funcții. Provocarea numărul 1 rămâne procesul de recrutare.

Investiția financiară versus rezultate, ce așteptări aveți în noul an cu deschiderea celor noi trei piețe?

Mariana Brădescu-Constantinescu:

În fiecare industrie există o piață principală și o piața secundară. Noi activăm în piața principală, iar acest lucru ridică standardul întregii categorii și stabilește politica de lucru. În piața secundară, prețurile discountate, de dumping, sunt cele care scad nivelul de calitate și afectează întreaga industrie.

Aceste depozite și magazine de colț care comercializează piatră naturală reușesc să devină competitive într-o piață unde beneficiarul final de cele mai multe ori alege un material precum gresia sau faianța în defavoarea unui material natural, durabil și infinit mai eficient.

Atunci când facem previziuni financiare, ținem cont de aceste două piețe:

cum se prezintă ele într-o comunitate locală

ce jucători există deja

ce cifre de afaceri generează aceștia.

Apoi, decidem raportul dintre investiție și profit și setăm așteptările. Ca orice afacere, desigur. În proximitatea orașului Timișoara există o piață secundară mai dezvoltată decât cea principală, iar asta nu ne descurajează, ci dimpotrivă.

Însă, un lucru mai puțin văzut, din spatele cifrelor, este că PIATRAONLINE nu este un jucător care își propune o competivitate acerbă în categorie. Mai degrabă își propune să construiască o industrie unde calitatea, etica, profesionalismul și eticheta sunt cele care fac diferența. Nu prețul.

Standardul nostru de selecție și procesele de implementare cu proceduri operaționale foarte bine puse la punct. Și sunt cele care ne aduc mai aproape de companii de top din alte industrii, alături de alte afaceri din România care au făcut performanță.

Alegem să ne uităm:

la afaceri din alte industrii

la modele antreprenoriale care au reușit să facă o schimbare prin etica pe care au impus-o în piață