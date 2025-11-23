Joburile de pe dark web sunt predominant asociate cu activitati ilegale, desi exista si unele roluri legitime. Conform datelor Kaspersky, 69% dintre candidati nu au specificat un domeniu preferat, semnaland deschis ca sunt dispusi sa accepte orice oportunitate platita – de la programare la escrocherii sau operatiuni cibernetice avansate. Cele mai cautate roluri IT de catre angajatorii de pe dark web reflecta un ecosistem criminal matur:

Dezvoltatori (17% din anunturi) – creeaza instrumente de atac

Penetration testers (12%) – testeaza retele pentru vulnerabilitati

Spalatori de bani (11%) – mascheaza fonduri ilicite prin tranzactii succesive

Carders (6%) – fura si monetizeaza date de plata

Traffers (5%) – directioneaza victime catre site-uri de phishing sau descarcari infectate

Aplicatiile specializate au semnalat diferente bazate pe gen. Candidatele vizau mai des roluri interpersonale, precum suport, call center si asistenta tehnica. Candidatii barbati vizau preponderent roluri tehnice sau asociate criminalitatii financiare – dezvoltatori, „money mules” sau coordonatori de mules.

Asteptarile salariale variau considerabil in functie de specializare. Inginerii reverse obtineau cele mai mari sume – peste 5.000 USD lunar, urmati de penetration testers cu 4.000 USD si dezvoltatori cu 2.000 USD. Fraudatorii castigau un procent din veniturile echipei: spalatorii de bani aproximativ 20%, carders 30%, iar traffers circa 50% – reflectand cererea pentru competente rare, cu impact major in ecosistemul ilegal.

Tinerii care se gandesc la un „job” pe dark web trebuie sa constientizeze ca obtinerea de castiguri rapide vine cu anumite consecinte legale si reputationale grave. Parintii, profesorii si comunitatea sunt incurajati sa raporteze imediat solicitarile suspecte. Copiilor ar trebui sa li se arate ca exista multiple cai de dezvoltare profesionala in tehnologie, inclusiv cybersecurity. Proiectul special Kaspersky, What we should do with kids who hack, evidentiaza modul in care adolescentii pot fi indrumati sa foloseasca abilitatile in scop pozitiv.

Pentru indivizi:

Evitati link-urile catre pagini suspecte . Nu raspundeti ofertelor de „easy money”, in special prin Telegram sau forumuri obscure. Verificati legitimitatea jobului prin canale oficiale.

Daca esti adolescent – raporteaza postarile suspecte parintilor sau autoritatilor. Nicio suma mare nu merita un cazier penal.

Pentru organizatii: