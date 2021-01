Piața mașinilor noi a scăzut în România mai puțin decât în alte țări în 2020, iar la modelele second-hand scăderile au fost destul de mici. Per total, anul s-a încheiat cu peste un milion de tranzacții auto în țară.

Din cauza pandemiei, a scăzut numărul celor care folosesc transportul în comun și a crescut numărul celor care folosesc mai des mașina personală. În acest context, raportul dintre mașini second-hand din import și mașini noi este 3:1, mașinile second-hand fiind mai accesibile la preț pentru cea mai mare parte dintre cumpărători.

Piața mașinilor noi – Dacia lider autoritar

În ceea ce privește volumul de mașini noi înmatriculate, Dacia a fost de departe pe primul loc, cu 40.000 de unități, urmată de Skoda și Renault, cu peste 10.000 de unități.

La second-hand conduce marca germană Volkswagen, cu 95.000 de unități, urmată de BMW și Audi, cu peste 38.000 de unități și de Ford și Opel, cu aproximativ 28.000 de modele înmatriculate, se arată în raportul anual asupra pieței auto întocmit de autovit.ro.

Astfel, piața mașinilor second-hand și-a revenit rapid în 2020, fiind aduse peste 380.000 de mașini din import, în timp ce peste 500.000 de români și-au vândut mașinile SH în țară (reînmatriculări).

Au fost la mare căutare mașinile second-hand în stare bună, la prețuri între 10.000 și 25.000 de euro, arată sursa citată.

În total, s-au realizat peste un milion de tranzacții auto în 2020 și a fost cel mai bun an pentru mașinile electrice.

An bun pentru mașinile electrice

2020 a fost primul an în care mașinile 100% electrice au depășit pragul de 2.000 de unități înmatriculate în România, reprezentând o creștere de 60% față de anul trecut, bineînțeles, datorată și subvențiilor.

Potrivit datelor DRPCIV, în 2019, în România, s-au înmatriculat 1.522 de mașini 100% electrice, tot mai mult decât dublu față de anul 2018.

Piața mașinilor noi în România a înregistrat primul an de regres, după șase ani consecutivi de creștere în care ajunsese la peste 160.000 de unități/an, pornind de la un minim de aproximativ 60.000 de mașini în 2013.

2020 a început slab, cu doar 12.489 de mașini noi vândute în luna ianuarie, dar recordul negativ al anului s-a înregistrat în aprilie, în plin carantină națională, când s-au vândut doar 4321 de unități.

Piața mașinilor noi – regres anual de 22%

Per total, piața mașinilor noi a scăzut în primele cinci luni cu 31%, iar o lună aprilie mai slabă a fost înregistrată doar în 2012. Diferența față de anii buni este uriașă: în aprilie 2007 și 2008 totalul a trecut de 22.000 de mașini noi.

În luna mai scăderea a fost de 45% față de mai 2019, dar se poate observa și o creștere semnificativă față de luna aprilie.

Următoarele 7 luni din an au înregistrat, fiecare, peste 10.000 de mașini noi tranzacționate, iar maximul a fost atins în luna decembrie, cu aproape 16.000 de unități.

Un număr de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în luna aprilie 2020.

Totalul de aproape 127.000 de mașini noi a însemnat, totuși, o scădere de 22% față de 2019, dar alte piețe din UE au avut scăderi procentuale mai mari, în special țările care au impus lockdown în ultimele două luni din an.

De exemplu, piața auto britanică a ajuns la cel mai slab nivel din ultimii 29 de ani, iar Spania și Italia au scăzut la nivelul din 2013.

Piața mașinilor second-hand

Piața mașinilor second-hand din import început cam la nivelul lui 2019, astfel că a doua cea mai bună lună din an a fost februarie, cu peste 37.000 de unități.

În aprilie, din cauza restricțiilor s-au înmatriculat sub 21.000 de mașini, iar nivelul lunar a rămas sub 30.000 de înmatriculări pentru alte trei luni.

Ultimele patru luni din an au adus cifre solide, de peste 34.000 de mașini, maximul anual fiind înregistrat în luna octombrie.

Totalul a fost de 381.000 de unități, ceea ce a însemnat o scădere de 14% față de 2019, iar piața auto a încheiat o serie de trei ani în care a depășit de fiecare dată 400.000 de unități (recordul fiind înregistrat în 2017, cu 518.000 unități).

Piața mașinilor second-hand pe plan intern (reînmatriculări) a început mai bine ca în 2019, cu aproape 55.000 de unități/lună, dar aprilie a adus un record minim lunar pentru ultimul deceniu, cu mai puțin de 14.000 de mașini înmatriculate.

20 de ani pentru Autovit.ro

Românii au continuat, însă, tranzacționarea de mașini, iar în iunie s-a trecut de pragul de 45.000.

Două luni au fost cele mai bune din an – iulie și octombrie – cu peste 55.000 de mașini second-hand reînmatriculate. La final de an, totalul a fost de peste 547.000 de unități, cu doar 13% sub 2019.

2020 a fost anul în care Autovit.ro a împlinit 20 de ani. În această lungă perioadă de activitate, cea mai mare platformă auto online a evoluat și s-a remarcat ca un adevărat lider pe piața tranzacțiilor auto din România.

”2020 a adus multe de provocări pentru piața auto din România, care s-au remarcat și pe platforma noastră. Practic, Autovit.ro a devenit un fel de oglindă în acestui domeniu și am remarcat primele scăderi ale pieței auto în timpul perioadei de urgență.

Mașini la domiciliul cumpărătorilor

În luna aprilie, numărul de cumpărători de pe Autovit.ro a scăzut la jumătate (52%) față de luna ianuarie. Totuși, luna mai a adus o revenire accelerată, iar numărul de utilizatori a crescut constant, ajungând la aproximativ 4 miloane de vizitatori în luna octombrie.

Anul trecut a fost unul extraordinar și pentru partenerii noștri.

Dealerii auto de pe Autovit.ro au reacționat la criza din domeniu prin simplificarea fără precedent a unor etape din procesul de cumpărare, prin garanții extinse, dar și prin ajustarea prețurilor. Unii dealeri au livrat și vor continua să livreze și anul acesta mașini la domiciliul cumpărătorilor.” – Andrei Dumuța, General Manager Autovit.ro

Valoarea mașinilor puse la vânzare pe Autovit.ro anul trecut a fost de 2.5 miliarde euro, cu 24% mai puțin decât în 2019. Numărul anunțurilor a fost și el mai mic, comparativ cu anul anterior. Au fost publicate peste 206.178 anunțuri auto pe Autovit.ro, cu 22% mai puține față de 2019.

Mărcile auto cu cele mai multe oferte pe Autovit.ro au fost Volswagen, BMW, Audi și Mercedes.

Dar căutările utilizatorilor s-au concentrat pe mărcile Volkswagen și BMW, reprezentând peste 15% din totalul căutărilor din platformă. Mărcile cele mai populare sunt urmate de Audi și Mercedes cu 12%, respectiv 10% din totalul numărului de căutări.