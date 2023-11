Piața imobiliară. Chiriile au explodat. În luna octombrie a acestui an, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, s-au înregistrat cu 17% mai multe interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia. În octombrie a.c. comparativ cu luna septembrie, numărul de contactări a fost în scădere. Iar anunțurile au fost afișate mai mult timp pe site (+11%). Ceea ce arată că cei care au contactat proprietarii sau agenții au încheiat tranzacțiile mai lent.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 16% de la un an la altul. Asta, în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (octombrie 2023 vs. septembrie 2023) au crescut, în medie, cu 7%.

„Analizând cele mai recente date, am observat că am depășit perioada de vârf a sezonului de închirieri, ceea ce conduce la o corectare firească a cererii, manifestată printr-o scădere treptată de la o lună la alta și o temperare ușoară a creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, piața imobiliară rămâne dinamică, evidențiind variații semnificative între diferite orașe sau sectoare ale Capitalei. Această perioadă de tranziție oferă atât chiriașilor, cât și proprietarilor o oportunitate de a evalua și ajusta strategiile lor pentru închirieri, adaptându-le la noul context al pieței” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.