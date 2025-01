Primele zile lucrătoare ale anului 2025 au adus un val de aglomerație la Casa Județeană de Pensii (CJP) Olt.

Pensionarii și cei care se pregătesc de pensionare au venit în număr mare pentru a depune documente, a cere lămuriri sau a solicita diverse drepturi, iar ghișeele au fost luate cu asalt.

Printre principalele motive ale aglomerației se numără depunerea adeverințelor de vechime pentru sporuri nevalorificate în dosarele de pensii, solicitările de recalculare a pensiilor, precum și întrebările privind aplicarea noii legi a pensiilor.

În plus, unii pensionari au venit pentru a înregistra cereri de bilete de tratament sau pentru a solicita ajutoare de înmormântare.

„Acum avem mai mult timp și ne-am gândit să venim să le depunem. Acum a fost gata adeverința, am lucrat la o primărie și a durat până când mi-au eliberat-o. Am verificat-o de trei ori, au refăcut-o…”, spune o doamnă.

Alți pensionari se confruntă cu întârzieri mari în eliberarea documentelor.

„Din august am depus cererea, am și plătit o parte din bani, exact cum mi s-a solicitat. Nu mai vorbesc de taxe, astea sunt, mari, dar le știm dinainte. Am întrebat însă când va fi gata, mi s-a spus că în două luni, pentru că au mult de lucru. Suntem în ianuarie, au trecut patru luni, am sunat și mi se spune același lucru, că nu e gata, că e în lucru, că sunt puțini, dar că urmează să o elibereze”, semnalează o altă doamnă.