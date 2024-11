Anul trecut, ministrul Muncii anunța creșteri importante ale pensiilor începând cu 1 ianuarie. La începutul acestui an, veniturile seniorilor au fost indexate cu 13%.

Astfel, de la data de 1 septembrie, aproximativ 4 milioane de pensionarii au beneficiat de o creștere medie de 620 de lei.

Ministrul Simona Bucura Oprescu a anunțat că pensiile vor crește și anul viitor. Potrivit oficialului, pensiile vor crește cu încă 8 lei pe punctul de pensie.

În cadrul unei conferințe recente, Simona Bucura-Oprescu a subliniat că reformele recente din sistemul public de pensii au dus la o creștere medie a pensiilor cu 40% în ultimul an, ceea ce înseamnă că sistemul devine din ce în ce mai echitabil.

În plus, aceasta a precizat că, până în 2029, pensia medie ar urma să ajungă la 810 euro, echivalentul a aproximativ 4.000 de lei, în timp ce pensia minimă ar putea atinge 415 euro.

Această viziune pe termen lung vizează atingerea unei stabilități financiare mai mari pentru pensionari, cu o creștere estimată de 1.300 de lei față de valoarea actuală a pensiei medii, calculată în luna august la 2.792 de lei.

„Am crescut în ultimul an pensiile cu 40%, în medie, ca urmare a celei mai mari reforme a sistemului public de pensii, am adus echitate, am răsplătit contributivitatea,” a declarat Bucura-Oprescu.