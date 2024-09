Mulți pensionari au reclamat că pensiile lor au fost reduse cu doar câțiva lei, dar unii au fost șocați să descopere că pensiile lor au scăzut cu sute de lei. În alte cazuri, veniturile au fost diminuate cu sume de 2.000 până la 3.000 de lei.

Între 800.000 și 1 milion de pensionari ar putea avea pensiile reduse în urma recalculării. Ministerul Muncii afirmă constant că niciun pensionar nu va avea pensia diminuată, ci doar înghețată.

Cu toate acestea, 1 milion dintre cei 4,7 milioane de pensionari au fost notificați că pensiile lor vor fi reduse. În schimb, restul de 3,8 milioane de pensionari vor beneficia de o creștere medie de 40% a pensiilor.

Pensii cu până la 3.000 de lei mai mici

Un pensionar, care avea o pensie de peste 6.500 de lei, va primi după recalculare 3.680 de lei, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 3.000 de lei. Acest pensionar are doar 23 de ani de muncă şi 10 fără carte de muncă și nu beneficiază de puncte bonus.

Un alt pensionar, care primea anterior 4.560 de lei, va avea după recalculare o pensie de 1.960 de lei, adică cu 2.700 de lei mai puțin. Acesta a muncit timp de 16 ani în condiții dificile, dar nu primește puncte bonus, scrie Gândul.

Un alt caz este al unui pensionar cu o pensie de 4.200 de lei, care are un stagiu de 16 ani de muncă contributivă și 7 ani necontributivă. Acesta nu beneficiază de puncte bonus și pierde 26 de puncte contributive, fiecare punct având o valoare de 81 de lei.

Metoda de calcul

1,9 milioane de pensii vor fi majorate cu sume între 1 și 500 de lei. Aproximativ 1 milion de pensii vor fi crescute cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei, în timp ce 721.360 de pensii vor beneficia de creșteri între 1.000 și 2.000 de lei. Alte 83.637 de pensii vor fi majorate cu sume între 2.000 și 3.000 de lei, iar 7.681 de pensii vor fi crescute cu peste 3.000 de lei.

Punctele de necontributivitate se referă la anii petrecuți în armată, în șomaj, la studii universitare sau în perioada de creștere a copiilor, fiecare an aducând 0,25 puncte. Punctele de contributivitate se acordă pentru anii munciți și includ puncte de stabilitate și perioade asimilate.

Românii primesc 0,50 puncte pe an pentru 26-30 ani de muncă, 0,75 puncte pe an pentru 31-35 ani de muncă, iar pentru cei cu peste 35 de ani de vechime, se acordă câte un punct pe an.