Într-o discuție recentă în emisiunea „Politica Zilei” de la B1 TV, deputatul PNL Sergiu Bîlcea a adus în atenție aspecte importante cu privire la noua lege a pensiei, dar și cu privire la procesul de recalculare a acestora.

Tema principală a dezbaterii a fost rolul contributivității, dar și necesitatea unei comunicări eficiente din partea autorităților.

Sergiu Bîlcea a subliniat că, în pofida eforturilor inițiale de comunicare, inclusiv aparițiile repetate ale oficialilor din Ministerul Muncii în mass-media, există încă multe neclarități și zvonuri false în rândul publicului.

Pe de altă parte, e bine că Ministerul Muncii și Casa Națională de Asigurări comunică, dar mie mi se pare un pic prea puțin. Așa cum la început am văzut diverși oameni din Ministerul Muncii, inclusiv ministru, care venea să prezinte această lege, eu cred că și acum, când există această așteptare și campania presei, pentru că nu numai televiziunea dumneavoastră, ci și alte televiziuni sunt foarte atente la această lege a pensiilor, de la ministru până la secretari de stat și directorul Casei, cred că ar fi important să comunice mai mult și mai bine, pentru că se nasc tot felul de discuții, multe dintre ele neadevărate, altele care pot fi recuperate sau corectate din punct de vedere al mesajului și încet, încet această lege, odată cu trecerea timpului, să fie mult mai clară în imaginea oamenilor”, spune acesta.

El a recunoscut că timpul de implementare a recalculării este o preocupare majoră, subliniind că respectarea termenelor promise este foarte importantă pentru încrederea publicului.

În plus, deputatul a evidențiat beneficiile majore pe care le aduce legea, inclusiv o creștere semnificativă a pensiilor mici, un aspect pe care PNL l-a susținut activ în procesul legislativ.

”(…) Există cazuri în care sunt probleme legate de aceste adeverințe. Cert este că, în Parlament, această lege a fost votată astfel încât contributivitatea să reprezinte pilonul principal al noii recalculări și, mai mult, multe dintre pensiile mici să crească. Acest lucru ni l-am dorit în momentul în care am votat legea”, continuă acesta.

Felix Cozma, șeful Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), a abordat și el problema recalculării pensiilor.

În intervenția sa, el a a oferit clarificări importante referitoare la scandalul generat de recalculările pensiilor.

Felix Cozma a explicat că erorile apărute în recalcularea pensiilor nu sunt un fenomen izolat. Ele se întâmplă în fiecare an. Aceste greșeli, fie ele în plus sau în minus, conduc la ajustări ale sumelor primite de pensionari.

Deși problema recalculării pensiilor atrage atenția publicului larg și generează adesea discuții aprinse, nu este vorba despre o situație extinsă la nivel național.

“E o situație care se întâmplă în fiecare an, nu doar în acest an, că din greșeli în plus sau în minus se dau sau se iau niște bani de la pensionari”, spune el.