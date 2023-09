Ion Țiriac a decis să depună lunar cei 12.000 de lei primiți de la statul român într-un cont. Astfel, miliardarul ar fi strâns din 1999 și până în momentul de față o sumă de 700.000 de euro.

Acesta primește suma respectivă pentru toți anii petrecuți pe terenul de tenis, devenind o adevărată legendă a sportului alb.

În următorii 20 de ani, acesta a fost ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel. Totodată, fiul miliardarului, Ion Ion Țiriac, a vorbit anterior despre sumele impresionante pe care fundaţia tatălui său le-a donat de-a lungul anilor. Banii au ajuns la cămine de copii, azile de bătrâni, spitale și biserici.

În schimb, Ilie Năstase a recunoscut că are o pensie de opt ori mai mică decât cea primită de prietenul său Ion Ţiriac. Fostul mare campion încasează de la statul român 1.435 de lei în fiecare lună.

La rândul său, acesta are grad în Armata Română, de general-maior în retragere, cu două stele.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc în fiecare lună. Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic… Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială». Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt? Cât or primi ăia?”, a declarat Ilie Năstase.