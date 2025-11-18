Sâmbătă și duminică, la Palatul Național al copiilor din București, în fiecare zi de la 19, în pragul sărbătorilor de iarnă, vor cânta nume precum: Mircea Vintilă & Jul Baldovin, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Mircea Bodolan, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu valoare adăugată (TVA) cu proiectul concept “Sunt un frate tânăr” , Ovidiu Mihăilescu, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Marius Matache, Cosmin Vaman, Daniel Iancu, Puiu Crețu, Romeo Mocanu, grupul “Comitetul de femei” compus din Dana Florian, Iulia Bădulescu și Elena Albu, grupurile Carmina și Friendship de la Palatul Național al copiilor, conduse de profesoarele Ștefania Istrate și Claudia Păun Stoicescu, Andrei Arad, dar și alți invitați surpriză!

Două zile de spectacol, prezentate de Cristi Dumitraşcu, sâmbătă, 20 și duminică, 21 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk, 20 de artiști într-o gală folk cum nu s-a mai văzut de peste 25 de ani!

Biletele sunt disponibile pe bilete.kimaro.ro și pe get-in.ro cu prețuri începând de la 120 de lei.