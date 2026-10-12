Patru grupuri politice din Parlamentul European resping propunerea pentru viitorul buget al UE. Siegfried Mureșan: Fermierii și regiunile rămân subfinanțate

Cele patru grupuri politice proeuropene care formează majoritatea Parlamentului European, Partidul Popular European (PPE), Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii/ALE, resping propunerea Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene privind viitorul buget multianual. Eurodeputatul Siegfried Mureșan susține că documentul reduce finanțarea pentru securitate, apărare și competitivitate, fără să asigure resurse suficiente pentru agricultură și coeziune.

Cele patru grupuri politice proeuropene din Parlamentul European au transmis o declarație comună prin care resping propunerea Președinției irlandeze a Consiliului UE referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Anunțul a fost făcut luni de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a explicat că documentul nu poate reprezenta baza unui acord cu Parlamentul European.

„Noi, cele patru grupuri proeuropene din Parlamentul European – PPE, S&D, Renew și Verzii –, care formăm împreună majoritatea Parlamentului, respingem, printr-o declarație transmisă astăzi, propunerea pentru viitorul buget al Uniunii Europene înaintată de Președinția irlandeză a Consiliului UE. Această propunere nu poate constitui baza pentru obținerea acordului Parlamentului European privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene”, a transmis Siegfried Mureșan pe Facebook.

Acesta a criticat atât nivelul finanțărilor propuse, cât și modul în care sunt tratate prioritățile Uniunii Europene.

„Proiectul de buget prezentat de Comisia Europeană era pe jumătate plin, pe jumătate gol. Propunerea Președinției irlandeze este complet goală”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, Comisia Europeană a identificat corect securitatea, apărarea și competitivitatea drept priorități importante pentru perioada următoare.

Cu toate acestea, propunerea inițială nu ar fi asigurat fonduri suficiente pentru domeniile tradiționale ale bugetului european, în special agricultura și politica de coeziune.

Europarlamentarul susține că varianta prezentată de Președinția irlandeză accentuează aceste probleme, întrucât reduce și resursele destinate noilor priorități.

„Comisia Europeană a identificat în mod corect securitatea, apărarea și competitivitatea drept noi priorități. Propunerea sa nu reușește însă să finanțeze suficient prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a explicat Mureșan.

Acesta a avertizat că diminuarea investițiilor ar putea afecta capacitatea Uniunii Europene de a răspunde provocărilor economice și de securitate.

„Propunerea Președinției irlandeze reduce fondurile pentru noile priorități, lăsând Uniunea Europeană nepregătită să răspundă noilor provocări, și taie din investițiile atât de necesare pentru creșterea competitivității. În același timp, lasă fermierii și regiunile subfinanțate.”

Un alt motiv de nemulțumire privește raportarea propunerii la poziția oficială adoptată de Parlamentul European.

Siegfried Mureșan afirmă că solicitările eurodeputaților privind nivelul finanțării și respectarea angajamentelor politice asumate de instituțiile europene nu au fost luate în considerare.

„Poziția oficială a Parlamentului European, care susține un buget în conformitate cu angajamentele politice asumate de Consiliu, Comisie și Parlament, este ignorată complet”, a transmis europarlamentarul.

Pentru adoptarea viitorului cadru financiar multianual este necesar acordul Parlamentului European, astfel încât opoziția majorității eurodeputaților reprezintă un obstacol important în negocierile bugetare.

Respingerea propunerii de către grupurile politice nu echivalează însă cu un vot final asupra bugetului, negocierile dintre instituțiile europene urmând să continue.

Europarlamentarul a atras atenția și asupra reducerii flexibilității bugetare, considerată necesară pentru finanțarea unor intervenții în cazul apariției unor situații neprevăzute.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană a propus anumite mecanisme care ar permite Uniunii să reacționeze la crize, însă acestea ar fi fost restrânse suplimentar prin documentul Președinției irlandeze.

„Pachetul de negociere al Președinției irlandeze lasă Uniunea și fără capacitatea de a reacționa în cazul unor evoluții neprevăzute. Flexibilitatea propusă de Comisie în proiectul de buget și apărată de Parlamentul European este redusă și mai mult de Președinția irlandeză”, a explicat Siegfried Mureșan.

În opinia sa, un buget european trebuie să permită atât finanțarea programelor existente, cât și mobilizarea rapidă a resurselor în cazul unor noi provocări.

Siegfried Mureșan a criticat și soluțiile propuse pentru finanțarea bugetului Uniunii Europene.

Acesta susține că Președinția irlandeză se bazează exclusiv pe resursele proprii propuse de Comisia Europeană, deși acestea nu au obținut acordul unanim al statelor membre.

În același timp, documentul nu ar lua în considerare alternativele susținute de Parlamentul European.

„În ceea ce privește finanțarea Uniunii, Președinția irlandeză se bazează exclusiv pe resursele proprii propuse de Comisie, care, în mod evident, nu au obținut susținerea unanimă a statelor membre. Ca atare, pune în pericol finanțarea Uniunii prin ignorarea resurselor proprii propuse de Parlament”, a transmis eurodeputatul.

Poziția comună a PPE, S&D, Renew Europe și Verzilor/ALE indică existența unei majorități parlamentare care solicită modificarea propunerii înaintea unui eventual acord asupra viitorului buget multianual.

Discuțiile vor trebui să clarifice atât nivelul finanțărilor pentru agricultură, coeziune, securitate și competitivitate, cât și sursele din care vor fi acoperite cheltuielile Uniunii Europene.