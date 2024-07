Pariu pentru viitor. 70% din companiile vest-europene și-au mărit bugetul pentru inteligență artificială

SURSA FOTO: Dreamstime

În acest an, 70% dintre companiile vest-europene și-au mărit bugetul pentru inteligență artificială, conform studiului „Mastering the AI revolution with a competitive edge”, realizat de companie de consultanță în management Horváth.