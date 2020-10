Ludovic Orban a fost prezent în emisiunea lui Silviu Mănăstire săptămâna trecută. În contextul în care jurnalistul de la B1 TV a fost confirmat cu coronavirus, premierul a luat decizia de a intra în autoizolare. Aceeași decizie a fost luată și de către Nicușor Dan după ce a participat la emisiunea respectivă.

Cei doi au fost invitații Simonei Gheorghe, de la România TV

Trebuie menționat că în data de 4 octombrie (duminică) cei doi au fost invitații Simonei Gheorghe, de la România TV. Ulterior, în data de 5 octombrie (luni), s-a aflat că Silviu Mănăstire este infectat iar Ludovic Orban și Nicușor Dan s-au autoizolat.

Jurnalista de la România TV a fost sunată atât de SPP, cât și de medici și colegi. În acest context, Simona Gheorghe a ținut să sublinieze că „isteria în pandemie duce la nebunie”.

„Isteria in pandemie duce la nebunie! Aseara am avut emisiune cu premierul Orban si cu Nicusor Dan. Am purtat masca tot timpul, mai putin cand am ajuns in platou. Distanta intre mine si ei era peste 3 m, intre ei doi un metru jumate. Dupa emisiune primesc sms: Manastire are corona. Orban fusese la el in emisiune. Bun, ma gandesc ca nu au stat bot in bot. Purtand masca si păstrând distanta, nu imi fac griji. Pai dimineata incepe isteria: rude, prieteni, cunoscuti, apropiati suna… Cui sa raspund mai inainte. Celor de la SPP care ma anuntau ca Orban s-a izolat? Dar s-a dus la Guvern! Ma suna colegi, apoi doctori: hai sa te testezi! Trebuie sa te izolezi! Unii ma intrebau: ai febra? Doamne, Doamne…Cea mai tare a fost faza: iti trimit un megatest pe care sa il poti face acasa, sa nu spui nimanui! Toti o sa trecem prin virusul asta mai devreme sau mai tarziu. Keep calm!”, a scris Simona Gheorghe pe Facebook legat de evenimentele recente.