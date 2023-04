Cât a cheltuit cel mai mult Andreea Esca pentru obiectele vestimentare?

Toată lumea este curioasă cu privire la salariul pe care l-ar încasa Andreea Esca de la PRO TV. În tot acest timp, vedeta a dezvăluit cât a cheltuit cel mai mult pe un sigur obiect vestimentar.

Pe de altă parte, și fiica sa, Alexia Eram, împreună cu alte vedete, au mărturisit în ce piese investesc sume mari de bani.

În urmă cu ceva timp, Andreea Esca a declarat în cadrul unei emisiuni de la Pro TV că nu se gândește la bani dacă îi place ceva

„Dacă îmi place ceva foarte mult, nu are nicio importanță. Mă uit doar așa, ca să mă uit. Oricum o să-l iau. N-am nicio idee cât am dat cel mai mult”, spunea atunci Andreea Esca.

Pe de altă parte, la Untold, prezentatoarea TV a purtat o rochie semnată de Izabela Mandoiu. La momentul respectiv, piesa nu se găsea pe site-ul creatoarei, însă pe site-urile de specialitate se vindea la prețul de 1950 dolari.

Recent, însă, în emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Esca a explicat că obiectul vestimentar pe care a cheltuit cei mai mulți bani a fost o haină pentru iarnă.

„Cred că cel mai mult pe un obiect vestimentar am cheltuit vreo 2000 de euro. Este o haină de iarnă pe care o port de foarte mulți ani. Cred că a fost o investiție foarte bună. Deși atunci am crezut că mor să dau atâția bani pe o haină de iarnă”, a afirmat Andreea Esca.

În timp ce Andreea Esca se focusează pe articole de îmbrăcăminte, fiica sa, Alexia Eram, preferă accesoriile.

„Cel mai mult am cheltuit, cred, că pe o geantă. Cel mai puțin, un dolar, cred că un tricou sau un fular, ceva”, a dezvăluit Alexia Eram.

Lili Sandu susține vedetele care își cumpără haine de la second-hand

Bani mulți pe un singur articol a cheltuit și Andreea Raicu: „Eram cu Irina Schrotter la Montecarlo și am luat o rochie. Nici nu îndrăzneam să mă îmbrac cu ea. Când m-am uitat cât costă, pur și simplu am rămas șocată, nu mi-a venit să cred cât costă, adică foarte mult. O am și în ziua de astăzi.”

Pe de altă parte, mai mult decât a dat Andreea Esca pe o haină a aruncat Diana Enciu, soția bloggerului Otravă pe o singură geantă: „3800 de euro. Am dat pe o geantă care este o investiție. Asta încerc să-i explic și soțului meu, că dacă alegi anumite modele de genți, poți să le revinzi cu un preț mult mai mare”.

„Mi-am luat de la second o haină de blană de 30 de lei și a făcut furori iarna asta”, a mărturisit Diana Enciu.

„Am în garderobă o jachetă de piele de la un second hand. Pe care o tot port și primește complimente. Cred că a fost 80-100 de lei, pe acolo”, a afirmat și Sore.

Și Lili Sandu, care de curând susținea că face multe cumpărături online, a declarat că își mai achiziționează și haine la mâna a doua. „Pe mine mă bucură tare mult că vedetele recunosc că-și achiziționează haine și de la vintage-uri și de la second hand.

Dacă acum câțiva ani spuneai lucrul ăsta, se uita lumea urât la tine. Acum mi se pare foarte tare. Eu chiar îmi cumpăr haine din vintage-uri. Găsești piese foarte frumoase și la un preț extraordinar de bun.

Acum fac investiții. Dacă mai cumpăr o geantă, pentru că ele cresc în timp. Nu pot să zic cât am dat cel mai mult, că mă aude Silviu și el nu știe. Dar își păstrează prețul și e o investiție. Și în bucuria ta, ca femeie, e investiție în starea ta de bine”, a spus vedeta la „Vorbește lumea”.