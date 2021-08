Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, au fost invitate în cadrul unui podcast. Alexia a povestit despre activitatea sa din mediul online, precizând că s-a apucat de Instagram și de Youtube după ce a susținut examenul de Bacalaureat. Aceasta a spus că a începutul în această carieră l-a avut atunci când a avut o emisiune la postul Disney. Ea povestește că atunci a fost momentul în care și-a făcut primii fani copii.

„Prima oară a început cu I love Violeta, serialul, atunci a fost prima oară când am ieșit așa puțin. Am avut o emisiune la Disney. Au fost mai multe episoade pentru copii. Atunci mi-am făcut primii fani copii. Am mers la concert. Eram așa, liniștită, am intrat la concert și la un moment dat s-a făcut un cerc imens și le-am semnat pe piele, pe tricouri. Și apoi am făcut o pauză, pentru că la mine la școală nu aveam cum să faci și social media, eu am făcut și dans, dar am renunțat. De fapt am început în ultimii doi ani de liceu cu Instagram, și apoi cu YouTube după ce am dat Bac-ul. Am zis că altfel nu puteam să fac treabă serioasă”, a spus Alexia.