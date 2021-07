Andreea Esca a rămas, cel mai probabil, cu gura căscată la auzul ultimelor mărturisiri făcute de Mario Fresh, iubitul fiicei sale.

Tânărul cântăreţ a recunoscut, în cadrul emisiunii Teo Show, că inspiraţia pentru cea mai nouă melodie a sa a venit în urma unui episod mai puţin plăcut: un atac de panică.

Întrebat de Teo Trandafir cum s-a întâmplat totul, Mario Fresh a adăugat:

Mario Fresh spune că astfel de episoade nu i se întâmplă prea des, însă a mai avut atacuri de panică în trecut, în momente critice, relatează wowbiz.ro.

Relaţia dintre Mario Fresh şi Alexia Eram, care durează deja de câţiva ani, a fost presărată cu multe momente de pasiune, dar şi de gelozie. Au recunoscut-o chiar cei doi, de-a lungul timpului.

Recent, cei doi au mers la mare, dar separat. Mario s-a distrat alături de gașca lui de prieteni, iar Alexia a petrecut cu fetele.

Totuşi, cântăreţul este decis să înainteze în relaţia pe care o are cu fiica Andreei Esca.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, spunea Mario Fresh cu ceva timp în urmă, într-un interviu.