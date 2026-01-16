ChatGPT Translate a apărut fără un anunț oficial și pare să fie într-o fază de lansare treptată. Interfața este familiară pentru oricine a folosit Google Translate. Există un câmp mare pentru text, meniuri pentru alegerea limbilor și o opțiune de copiere a rezultatului.

Totul este gândit să fie practic și fără prea multe complicații, adică exact genul de pagină pe care intri, traduci, apoi pleci. Din primele impresii, pare că OpenAI a vrut să scoată în față viteza și ușurința de utilizare, nu funcții spectaculoase.

Elementul care separă ChatGPT Translate de un traducător clasic este accentul pus pe stil. Pe lângă traducerea standard, utilizatorii pot alege moduri care schimbă tonul textului, astfel încât rezultatul să se potrivească mai bine cu publicul țintă.

De exemplu, există opțiuni pentru un stil business, unul academic sau unul potrivit pentru copii. Ideea nu este doar să treacă propoziția într-o altă limbă, ci să ajusteze formularea și structura frazelor ca să sune natural în context. Practic, se apropie de zona de rescriere inteligentă, nu doar de traducere.

Pentru cine scrie e-mailuri, texte educaționale sau materiale de prezentare, diferența poate conta mult. Mai ales când traducerea „corectă” gramatical nu sună bine în realitate.

Un lucru interesant din testele făcute este că traducerile prin acest site dedicat par să vină mai repede decât cererile similare făcute direct în ChatGPT. Pasaje scurte sunt traduse adesea în mai puțin de cinci secunde.

OpenAI nu a confirmat dacă folosește un model separat sau o infrastructură diferită pentru această platformă. Totuși, diferența de viteză sugerează că există o optimizare specială pentru traduceri.

De menționat că, OpenAI și-a actualizat modelele principale cu GPT-5.2 în decembrie 2025, dar nu a precizat ce stă exact în spatele ChatGPT Translate.

Serviciul spune că suportă peste 50 de limbi, însă în lista de selecție apar, deocamdată, doar 28. Sunt incluse limbile importante, dar și variante regionale, cum ar fi portugheza braziliană și portugheza europeană. Asta sugerează că platforma ar putea fi extinsă treptat, pe măsură ce se stabilizează.

Unele funcții sunt menționate, dar nu sunt încă perfecte. Traducerea din imagini și inputul vocal apar ca opțiuni, însă nu funcționează constant pe desktop. Din ce se observă, microfonul pare să meargă mai bine pe browsere mobile, ceea ce indică o disponibilitate diferită în funcție de platformă.

În ansamblu, ChatGPT Translate arată ca un pas clar spre traduceri mai „cu context”, nu doar cu echivalențe de cuvinte, iar faptul că a fost lansat discret se potrivește cu stilul recent al OpenAI de a testa produse înainte să le promoveze public.