Început solid pentru anul 2023

Profitul net s-a ridicat la 151,7 milioane de lei, o creștere de 119% față de T1 2022 (o scădere de 9% față de anul anterior dacă se include impactul acestui bun). Compania a încheiat trimestrul cu o poziție de numerar solidă de 462,4 milioane de lei, în scădere cu 18% de la începutul anului datorită activității investiționale semnificative desfășurate de la începutul anului. Prin urmare, indicatorul loan-to-value brut a fost de 28% la 31 martie 2023, în timp ce indicatorul loan-to-value, excluzând poziția de numerar netă, a fost de 14%.

„One United Properties a avut un început de an 2023 deosebit de solid, fiind unul dintre cele mai bune trimestre din istoria companiei noastre în ceea ce privește vânzările și prevânzările de apartamente. Aceste rezultate evidențiază puterea și reputația brandului ONE și demonstrează perspectivele pentru piața imobiliară dinamică din București.

De la IPO-ul nostru, ne-am dovedit în mod constant capacitatea de a fi competitivi cu succes pe trei segmente rezidențiale cheie – mediu, mediu-superior și high-end – consolidându-ne poziția de lider în sectorul imobiliar premium din România.

Cu venituri anualizate pe acțiune de 0,16 lei, reprezentând un randament al câștigurilor de 19%, suntem încrezători că ne putem susține ritmul și ne putem întări în continuare poziția de jucător important în industria imobiliară locală”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Vânzările de proprietăți rezidențiale au crescut cu 67%

Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de o majorare cu 67% a veniturilor din vânzările de proprietăți rezidențiale, care au ajuns la 329 de milioane de lei în T1 2023, față de 197,2 milioane de lei în T1 2022. Venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 24% față de anul precedent, ajungând la 101,5 milioane de lei, creșterea fiind mai mică decât aprecierea veniturilor, ca urmare a recunoașterii veniturilor noilor dezvoltări, în cadrul cărora construcția a început între T4 2022 și T1 2023. În consecință, marja netă a scăzut de la 42%, la nivelul T1 2022, la 31% pentru T1 2023.

În T1 2023, One United Properties a vândut și prevândut 220 de apartamente de 18.490 mp, 488 de locuri de parcare și alte tipuri de unități, în valoare totală de 90,5 milioane de euro. Creșterea semnificativă a numărului de unități vândute în T1 2023 poate fi atribuită unui portofoliu mai extins și mai divers de unități rezidențiale în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. La 31 martie 2023, 67% dintre apartamentele disponibile erau vândute, One High District fiind cea mai căutată dezvoltare pentru al doilea trimestru consecutiv. Contractele încheiate cu clienții la 31 martie 2023 sunt estimate să aducă 260 de milioane de euro în numerar suplimentar până în 2025.

„Performanța remarcabilă a echipei noastre de vânzări, coroborată cu rezultatele impresionante ale diviziei noastre de birouri și retail, unde veniturile din chirii generate numai în primul trimestru au depășit 40% din rezultatul nostru pe întregul an 2022, subliniază puterea brandului nostru și capacitatea noastră de a concura pe toate segmentele pieței.

Pe măsură ce continuăm să valorificăm oportunitățile de pe piață și să ne realizăm planurile strategice, suntem încrezători că One United Properties își va menține ritmul și își va consolida în continuare poziția în industria imobiliară.

Cu un portofoliu actual de 1.357 de unități disponibile pentru vânzare și prevânzare, 3.372 de unități planificate pentru vânzare în cursul acestui an și un portofoliu consistent de terenuri care se întinde pe o suprafață de 105.971 mp, suntem bine poziționați pentru a profita de oportunitățile de pe piață și a continua să oferim rezultate solide”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO la One United Properties.

Creștere semnificativă pentru veniturile din chirie

Veniturile din chirie, care includ veniturile generate de divizia comercială și veniturile din serviciile de închiriere, au înregistrat o creștere de 265%, ajungând la 31,5 milioane de lei. Efectul a fost determinat de veniturile provenite din întregul portofoliu, dar în special de la chiriașii celor mai mari dezvoltări: One Tower, One Cotroceni Park 1, One Victoriei Plaza, precum și de impactul rezultatelor generate de Bucur Obor, consolidate în cadrul diviziei de retail.

În perspectivă, conducerea anticipează o creștere continuă de la trimestru la trimestru a veniturilor din chirii, susținută de un portofoliu comercial semnificativ, în special ca urmare a finalizării One Cotroceni Park 2 în T1 2023, care era deja închiriat în proporție de 54% la 31 martie 2023.

La finalul lui T1 2023, portofoliul de birouri al companiei număra o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 130.000 mp de spații de birouri, incluzând One Tower, One Cotroceni Park 1, One Cotroceni Park 2, One Victoriei Plaza, One North Gate și Eliade Tower. Împreună cu portofoliul de retail, incluzând în principal Bucur Obor și One Gallery, portofoliu total de închirieri comerciale al One United Properties are o GLA de aproximativ 172.000 mp.