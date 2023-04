One United Properties a vândut participația deținută în One Herăstrău Office

One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță închierea unui acord de vânzare pentru participația deținută în One Herăstrău Office S.A. către un investitor privat. Valoarea tranzacției se ridică la 21 milioane de euro. Compania One United Properties a fost asistată în cadrul tranzacției de către JLL România.

One United Properties deținea 30% din acțiunile One Herăstrău Office Properties S.A., care, la rândul său, deținea 66,67% din pachetul de acțiuni One Herăstrău Office S.A.. Participația a fost achiziționată în iunie 2020 la o evaluare a clădirii de 15 milioane de euro.

Clădirea de birouri One Herăstrău Office situată în zona de Nord a Bucureștiului este în prezent închiriată în proporție de 100%. Clădirea are o suprafață închiriabilă totală de 8,074 mp și oferă spații de birouri moderne, cu certificare BREEAM ce reflectă gradul ridicat de sustenabilitate al clădirii.

„Clădirea de birouri One Herăstrău Office a atins un grad total de ocupare încă din prima parte a anului trecut, ceea ce confirmă trendul actual în privința cererii companiilor pentru birouri moderne și certificate. Piața locală de investiții continuă să fie atractivă, după un an 2022 record din punct de vedere al tranzacțiilor, cu lichiditate în creștere și un potențial semnificativ de a atrage investitori noi. Totodată, vânzarea participației în One Herăstrău Office reprezintă un proces investițional cu valoare adaugată pentru compania noastră”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

One Herăstrău Office este o clădire de birouri cu parter + 7 etaje și locuri de parcare distribuite pe 3 etaje subterane, situată în Nordul Bucureștiului, într-o zonă exclusivistă, cu multă verdeață, în imediata apropiere a parcului Herăstrău. Clădirea este certificată BREEAM și beneficiază de o soluție inovatoare cu panouri fotovoltaice integrate în fațadă și pe acoperiș, care contribuie la reducerea substanțială a consumului de energie, o soluție de climatizare cu tavan radiant, dar și o înălțime utilă superioară, de minimum 3 m, toate aceste elemente asigurând un spațiu de lucru confortabil utilizatorului final.

Printre companiile care au sediul aici se numără Dr. Reddy’s Pharma, Grupo Confrasilvas, Stratulat Albulescu, dar și TechVentures Bank, care pe lângă spațiul de birouri din clădire, a implementat la parterul clădirii un concept original de unitate bancară, împreună cu lanțul de cafenele TED’S Coffee, care îmbină atmosfera de afaceri cu cea relaxantă.

În urma vânzării pachetului de acțiuni la One Herăstrău Office Properties S.A., suprafața închiriabilă brută (GLA) a portofoliului de birouri al companiei se va ridica la 130.000 mp și include One Tower, One Cotroceni Park Faza 1 și Faza 2, One Victoriei Plaza, One North Gate și Eliade Tower. Împreună cu componenta de retail, portofoliul comercial al One United Properties, care include Bucur Obor și One Gallery, va ajunge la o suprafață închiriabilă brută de aproximativ 172.000 mp.

One United Properties este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică.

One United Properties este tranzacționată la Bursa de Valori București (BVB), iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, ROTX, STOXX, FTSE Russell Global All-Cap și FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging.