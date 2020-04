One United Properties continuă seria dezvoltărilor imobiliare sub umbrela brandului Neo, divizie lansată în a doua jumătate a anului 2018 și dedicată proiectelor rezidențiale boutique, de dimensiuni mai mici, dar exclusiviste și realizate la aceleași standarde de top pe care le practică dezvoltatorul. Compania a primit autorizația de construire pentru proiectul Neo Floreasca Lake, cea mai exclusivistă reședință ce se dezvoltă pe marginea lacului Floreasca.

Proiectul Neo Floreasca Lake este conceput ca un ansamblu rezidențial contemporan de dimensiuni mici, care va oferi 50 de apartamente exclusiviste, cu un regim de înălțime de P + 5 etaje. Cu o arhitectură originală și elegantă, semnată de biroul X Architecture & Engineering, Neo Floreasca Lake oferă apartamente de top, care se încadrează în linia conceptuală boutique a diviziei Neo. Ansamblul rezidențial va oferi unități cu 2, 3 și 4 camere, precum și câteva penthouse-uri cu vedere panoramică la lacul Floreasca, într-una din cele mai liniștite și exclusiviste zone ale Capitalei. Lobby-ul acestui ansamblu va avea dublă înălțime și va fi conceput de Lemon Interior Design. Totodată, proiectul prevede și 50 de locuri de parcare. Pentru acest ansamblu, livrarea este estimată pentru Q2 2022, acesta fiind deja peste 20% precontractat înainte de începerea construcției.

După cum explică Victor Căpitanu, cofondator One United Properties, „Neo este un brand boutique, exclusiv, care se concentrează doar pe zone foarte bune sau excepționale, în toate sectoarele din București, cu terenuri între 2.000 și 4.000 mp. Este vorba de zone în care noi avem deja proiecte dezvoltate sub brandul One și în care Neo va oferi comunății proiecte de dimensiuni mai mici, dar care din punct de vedere al calității, design-ului și sustenabilității nu sunt cu nimic mai prejos față de proiectele noastre landmark. Prin produsele dezvoltate sub brandul Neo continuăm să ne adresăm clienților cu venituri medii spre mari, mari și foarte mari.”

„În prezent avem 3 proiecte Neo în curs de dezvoltare: Neo Mamaia, Neo Floreasca Lake, Neo Timpuri Noi, urmând ca Neo Herăstrău Park să fie început în următoarele 12 luni. Proiectul de la malul mării, din stațiunea Mamaia, se livrează în 2020, fiind deja peste 70 % precontractat. Neo Timpuri Noi este estimat pentru livrare în Q1 2021 și este peste 50 % precontractat, în vreme ce Neo Herăstrău Park preconizăm că va fi livrat în Q4 2022. Toate proiectele Neo beneficiază de un design contemporan elegant, cu finisaje de o înaltă calitate, la care se adaugă avantajele clădirilor verzi, o preocupare constantă pe care o avem pentru toate dezvoltările noastre”, spune Octavian Avramoiu, Managing Partner Neo Properties Development.

Acționariatul companiei Neo Properties Development se împarte între Octavian Avramoiu (17%) și One United Properties (83%), companie care a achiziționat și acțiunile lui Cătălin Scripcaru, după retragerea acestuia din business.