Compania One United Properties a primit autorizația de construire pentru proiectul multifuncțional One Verdi Park, pe care îl va dezvolta pe Bulevardul Barbu Văcărescu, într-o zonă consacrată a Capitalei, cu perspective importante de dezvoltare. Proiectul este unul mixt, iar construcția prevede două turnuri, unul de birouri și unul rezidențial, de 75 m înălțime, cu vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca și Tei, precum și asupra întregului oraș. Cele două turnuri vor fi conectate de un spațiu comercial de 2.200 mp la parter. Pentru acest proiect, dezvoltatorul dă startul în această toamnă lucrărilor de construcție, livrarea fiind estimată pentru trimestrul patru 2021.

One Verdi Park este un complex cu funcțiune mixtă – comerț, birouri, locuințe, proiectat de compania de arhitectură X Architecture & Engineering. Turnul de birouri va avea 21.000 mp GLA și P+17, în vreme ce turnul rezidențial va fi format din 134 de apartamente și va avea P+20. Acesta din urmă împreună cu cel mai mare turn de la One Mircea Eliade vor reprezenta cele mai înalte blocuri de locuințe exclusiviste din București. Proiectul prevede și o zonă de spații comerciale, spații de alimentație publică, circulații comune și spații tehnice la parter. Prin proiect este propus un număr total de 451 de locuri de parcare distribuite în cele trei niveluri subterane. Accesul pietonal către clădirea de birouri, cea de apartamente și spațiile comerciale se va face dinspre Bd.-ul Barbu Văcărescu, deschiderea la bulevard fiind de peste 100 m și întinzându-se pe toată lungimea parcului Verdi pe partea cealaltă a străzii. Zona exterioară dinspre bulevard va fi tratată ca spațiu pietonal, compus din circulații pietonale, spații verzi și spatii de recreere, în timp ce zonele rămase libere la nivelul terenului amenajat, în afara zonei de circulație auto, vor fi amenajate ca circulații pietonale și spații verzi. În proiect este prevăzută amenajarea de spații verzi care vor însuma suprafața totală de minimum 30% din suprafața terenului.

„Odată cu trendul ascendent pentru revitalizarea fostelor platforme industriale ale Bucureștiului, am remarcat și preocuparea chiriașilor pentru îmbunătățirea calității mediului de lucru oferit. Astfel am dezvoltat conceptul One Verdi Park, ce se înscrie în strategia companiei de a dezvolta proiecte multifuncționale, așa cum sunt și One Cotroceni Park sau One Floreasca City. Acest proiect facilitează accesul la zone verzi, încorporând în concept o varietate de servicii privind sănătatea și alimentația angajaților”, spune Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Alături de alte proiecte multifuncționale importante pe care le are în desfășurare compania în acest moment, precum One Cotroceni Park sau One Floreasca City, One Verdi Park se înscrie în strategia companiei de a dezvolta comunități în proiecte cu funcțiuni mixte, ce concentrează facilități și beneficii într-un singur concept: apartamente premium și de lux, birouri de clasă A, spații comerciale și spații verzi.

Proiectul va fi astfel întocmit încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare, durabilitatea construcțiilor, utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. Totodată, la fel ca în cazul celorlalte proiecte, și cele construite la One Verdi Park vor respecta cerințele LEED pentru clădiri ecologice, iar turnul de birouri va targeta certificările LEED Platinum v4 și WELL, dezvoltatorul asumându-și livrarea unor ansambluri ce vor schimba în bine fața Bucureștiului, revitalizând zone lăsate în paragină.

