Domeniile în care Mohammad Murad va investi sunt: școală de artă, fabrică de pâine în Mangalia, spălătorie pentru Horeca, sere, casă de modă, laborator cofetărie/patiserie, mobilier la comandă, distribuție ceramică, mic mobilier, plante-flori-grădină, cabinet stomatologic, agenție de turism magazine de lumini și decorațiuni interioare, fermă de pui/curcani bio, atelier de confecție Horeca și organizare evenimente, arată un anunț al milionarului.

Cei care se simt pregătiți și capabili să administreze eficient aceste afaceri pot trimite CV la o adresă de mail [email protected].

După selecția inițială, se va forma o comisie de analiză și se vor realiza o serie de interviuri în urma cărora vor fi stabiliți cei 15 viitori manageri. Experiența nu este obligatorie! Nu se cere experiență într-un anume domeniu, se cere doar ambiție și seriozitate. Se caută oameni de încredere capabili să gestioneze diverse situații și dornici să evolueze.

”Dacă fiecare dintre noi ar întoarce măcar o mică parte din ceea ce are către semenii săi, lumea ar arăta cu totul altfel. Am convingerea că este datoria mea să ofer oamenilor o șansă, așa cum și eu am primit, la rândul meu, o șansă. Este un proiect pentru suflet prin care mi-am propus să dau aripi unor oameni ambițioși, capabili și onești. Vor prelua afacerile la cheie, vor fi susținuți financiar, vor fi îndrumați și ajutați să le facă profitabile. Nu trebuie decât voință. Eu și echipa mea vom face tot ce putem pentru a-i învăța, astfel încât în cel mai scurt timp acești oameni să se poate descurca singuri și să poată merge mai departe administrând un business rentabil”, a declarat Mohammad Murad.