Olguța Vasilescu: Mai prost decât acum s-a putut doar pe vremea lui Cioloș

„Cîțu se laudă cu proiectele PSD si cu doar 15 km de autostrada realizati intr-un an… Adevarul e ca mai prost decat acum s-a putut doar pe vremea lui Ciolos, singurul an in care nu a fost dat in folosinta nici macar un km de autostrada. Cititi postarea Roxanei Manzatu si veti intelege de ce e penibil Cîțu. Inca o data”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, la un share al unei postări scrise de Roxana Mânzatu, fost ministru al Fondurilor Europene în Guvernul Dăncilă.

Roxana Mânzatu îl acuză pe ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, că politizează un proiect început și depus de PSD la Comisia Europeană încă din 25 octombrie 2019. Fostul ministru al Fondurilor Europene din Guvernul PSD spune că PNL nu ar fi avut niciun merit în acest proiect.

Domnule Ministruuuu: in #RomaniaFaraPSD nu avea ce sa ne aprobe Comisia Europeana!!!! Proiectul a fost trimis Comisiei in 25 octombrie 2019! http://www.mt.gov.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-presa/2638-26102019

Nu vedeti ca va umpleti de ridicol?

E de lauda ca a durat 10 luni doar aprobarea unui proiect pe care l-ati gasit gata facut si trimis la Bruxelles?

Nu mai politizati un demers pentru care nu aveti niciun merit, care a insumat multa munca inainte sa vina PNL la guvernare si mai dureaza ceva timp pana sa se execute!

Atacuri în rafală la adresa PNL

Lia Olguța Vasilescu, candidata PSD pentru primăria Craiovei, a lansat, tot vineri, pe Facebook, un atac la adresa actualului primar al Clujului, Emil Boc, despre care spune că minte atunci când vine vorba de măsurile pe care le ia în oraș.