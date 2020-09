Într-o postare pe pagina de facebook, Florin Cîțu se declară optimist cu privire la situația economică din România din timpul pandemiei, dar și după. Potrivit ministrului, revenirea în V a economiei este o certitudine.

De asemenea ministrul a mai precizat că toate datele oficiale confirmâ acest scenariu, iar în cazul în care mulți au contrazic aceste aspecte și sunt de părere că măsurile impuse de autorități nu au fost eficiente, Cîțu consideră că rezultatul este ”o lecție clară și usturătoare”.

„Revenirea în V a economiei – o certitudine. Am promis și am livrat. Am spus că fac totul ca economia să aibă o revenire în V. Astăzi nimeni nu mai neagă acest lucru.

Toate datele oficiale, INS și EUROSTAT, confirmă acest scenariu. Nu ne oprim aici. Aceasta este o lecție clară și usturătoare pentru mulți”, scrie pe Facebook Florin Cîțu.

Guvernul a reușit o performanță

Totodată, Florin Cîțu a mai subliniat faptul că în perioada de criză, liberalii au reușit „această performanță” pentru că au injectat lichiditate în economie și a crescut masiv investițiile.

În același timp, Cîțu concluzionează și susține că economia României este sub control, chiar dacă țara nostră s-a confruntat cu cea mai grea perioadă din ultimii 100 de ani.

„Totul a fost posibil pentru că noi, liberalii, am avut un plan credibil și transparent de administrare a economiei. Am administrat cu prudență și responsabilitate finanțele României în cea mai grea perioadă din ultima sută de ani.

După 8 luni de zile, în plina criza economică, cu o creștere a deficitului generată de cheltuieli legate de COVID-19 (6.6 miliarde lei cheltuieli directe) și scăderea veniturilor bugetare, am reușit performanta de a scădea dobânzile pentru tot portofoliul cu 0,2 puncte procentuale. O economie de aproape 100 milioane euro”, mai scrie ministrul de Finanțe.

Reacțiile ministrul de la Finanțe survin după ce în ultima perioadă social democrații au lansat o serie dură de acuzații la adresa Guvernului, potrivit cărora, liberalii nu au făcut altceva decât să distrugă economia țării.

