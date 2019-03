‘Aștept motivarea Curții. Este clar că nu poate să fie neconstituțional articolul care prevede datorat și plătit pentru că este clar există articolul 56 din Constituție care spune că îndatoririle cetățenilor sunt acelea de a-și plăti taxele, ceea ce sigur că nu s-a întâmplat în România până acum, din păcate.

CCR, din ceea ce înțeleg eu, cere de fapt o normă de clarificare. Mai precis de când afectează și pe cine afectează. Cum am spus, îi afectează pe cei care intră în pensie după 2021, după intrarea efectivă a legii pensiilor în vigoare. Dacă Curtea simte nevoia să clarificăm mai bine această chestiune, nu este niciun fel de problemă să introducem data exactă care este de la intrarea în vigoare a acestei legi.

În ceea ce privește chestiunea cu pensiile de invadilitate, am discutat legea cu foarte mulți profesori de drept constituțional, cu Consiliul legislativ și am stabilit următoarea chestiune: îi dăm persoanei posibilitatea să opteze dacă merge pe pensia minimă pentru că din punctul meu de vedere este mult mai avantajos pentru ei să meargă pe pensia minimă, care în acești doi ani a crescut cu 60%. Este foarte adevărat că această lege trebuia să vină la pachet cu Legea Asistenței Sociale. Știu că în octombrie am lăsat-o în minister, înțeleg că este pe traseul de aprobare legislativă și sigur că acea lege avea rolul să clarifice ceea ce se întâmplă cu pensiile de invaliditate, în sensul că puteau să aibă această opțiune de a își alege pentru ei ce este mai avantajos din punct de vedere financiar. Aici punem problema că există pensionari de invaliditate care au lucrat o zi. Atunci li s-a dat această posibilitate să opteze. Trebuie să vedem exact ce spune Curtea pentru că atunci când am făcut legea, ne-am gândit la o decizie mai veche a Curții referitoare la pensiile de invaliditate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, prezentă prin legătură telefonică, la România TV.