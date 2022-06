Deși avusese anterior o poziţie critică faţă de statutul de ţară candidată la UE al Ucrainei, considerând că acest statut trebuie acordat numai după îndeplinirea unor condiţii stricte, Olanda s-a răzgândit vineri, iar acum susține statul est-european.

„Acesta trimite un semnal: Nu vom abandona Ucraina”, a declarat vineri Wopke Hoekstra, precizând faptul că propunerea de vineri a Comisiei Europene este una echilibrată şi ţine cont de situaţia actuală a Ucrainei.

Spre finalul intervenției sale, oficialul olandez a adăugat că Ucraina „încă are multe teme pentru acasă de făcut” înainte de a deveni membră a UE. Acesta a refuză să ofere un termen anume pentru când Ucraina va deveni membră oficială a UE, relatează agenția de presă Reuters.

Comisia Europeană a recomandat vineri ca Ucraina să primească statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, a declarat președintele acesteia, Ursula von der Leyen, în timpul unei conferințe de presă, la o zi după ce Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi și Klaus Iohannis au făcut o vizită oficială la Kiev.

„Ucraina a demonstrat în mod clar aspirația și determinarea țării de a se ridica la înălțimea valorilor și standardelor europene”, a declarat vineri Ursula von der Leyen. În timpul declarației sale, aceasta a purtat culorile steagului Ucrainei, respectiv: un bluzer galben peste o cămașă albastră.

Consiliul European va examina cererea Ucrainei de acordare a statutului de stat candidat la Uniunea Europeană în cadrul reuniunii sale de pe 23-24 iunie. Amintim faptul că Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană de pe 28 februarie.

În prezent, se așteaptă ca liderii europeni să aprobe această decizie în cadrul unui summit care va avea loc săptămâna viitoare. Liderii celor mai mari trei state membre – Germania, Franța și Italia – și-au manifestat joi solidaritatea față de Ucraina printr-o vizită oficială la Kiev, împreună cu președintele nostru, amintește postul de televiziune France 24.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.

Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.

And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022