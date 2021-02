Oferta lui Biden vizând colaborarea cu republicanii este supusă unui prim test real, respectiv soluționarea crizei coronavirusului. Joe Biden și echipa sa au promis să ofere o ‘ramură de măslin’ cum niciun alt președinte înaintea lui nu a mai făcut-o – un demers care, aparent, pare să corespundă îndelungatelor eforturi pe care noul președinte le-a făcut în decursul carierei sale pentru a obține un sprijin din partea republicanilor.

De la instalare, Administrația Biden și-a exprimat dorința de a colabora cu republicanii în privința unor probleme de primă importanță, cum ar fi o lege vizând dezamorsarea crizei provocate de Covid. În culise, administrația a depus mari eforturi să intre în contact cu cât mai multe birouri din Congres, luând legătura atât cu foști cât și cu actuali congresmeni republicani și cu subalterni ai acestora și găzduind o întâlnire cât se poate de ‘la vedere’ între Biden însuși și vreo zece senatori republicani.

Dar se pare că oferta președintelui – poate, spre ușurarea stângii partidului și a observatorilor de multă vreme obișnuiți cu înverșunata obstrucție a republicanilor – își are limitele ei atunci când se pune problema unei decizii reale.

Republicanii avertizează că s-ar putea ca Biden și echipa sa să nu-și respecte promisiunile. Ei se plâng că majoritatea contactelor au fost la nivelul personalului (din Congres, n. red.). Acești republicani spun că ordinele executive pe care le-a emis în primele zile ale noii administrații sugerează mai degrabă evidente demersuri solitare.

Ei mai spun că, dacă Administrația Biden adoptă o lege pe tema ajutoarelor legate de Covid printr-o manevră legislativă considerată drept reconciliere, asta va întări semnalul legat de adevăratele limite ale disponibilității democraților de a parafa niște acorduri profund bipartide. Iar republicanii se mai plâng și de faptul că interesul democraților este acela de a se folosi de pretextul dezamorsării crizei provocate de Covid ca să adopte un salariu minim or, acesta ar fi un alt exemplu care ar dovedi cât de dezinteresat este partidul aflat la putere de o colaborare cu republicanii.

“Biden a vorbit despre unitate. A avut acea întâlnire cu cei zece republicani, dar el este mânat agresiv de așa-zisul său progresism“, a declarat Trent Lott, fost senator republican de Mississippi. “Primul său test real va fi modul în care (democrații) vor promova pachetul legislativ pe tema Covidului în condițiile în care ei nu vor să coboare bugetul în cauză sub 1,9 miliarde de dolari și nu vor să excludă niște lucruri precum salariul minim de 15 dolari (pe oră, n. red.) or, aceste demersuri n-or să fie tocmai bipartide. De fapt, ar fi un eșec“.