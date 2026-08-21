Obiceiul banal care poate stimula gândirea analitică! Ce au descoperit psihologii

Stiloul și hârtia par instrumente dintr-o altă epocă, într-o lume dominată de tastaturi și ecrane. Totuși, cercetările psihologilor ne arată că scrisul de mână poate avea un avantaj surprinzător!

Persoanele care preferă să ia notițe cu stiloul, pixul sau creionul pe hârtie nu sunt deloc depășite de tehnologie. Dimpotrivă! Psihologii susțin că scrisul de mână poate oferi un avantaj important deoarece determină creierul să proceseze informațiile mai activ. Spre deosebire de tastare, scrierea pe hârtie presupune selectarea, sintetizarea și conectarea ideilor.

Diferența are legătură cu viteza cu care oamenii pot nota informațiile. Un studiu realizat de cercetători de la universitățile Princeton și UCLA, în Statele Unite ale Americii, a arătat că persoanele care tastează pot transcrie rapid ceea ce aud, fără să proceseze în profunzime informația. În acest caz, notițele pot deveni mai degrabă o înregistrare pasivă a conținutului.

Scrisul de mână este mai lent, iar acest lucru obligă creierul să depună un efort suplimentar. Pentru că nu pot reda fiecare cuvânt, oamenii trebuie să decidă ce informații sunt importante, să le sintetizeze și să reformuleze ideile. În același timp, procesul îi poate ajuta să stabilească legături între concepte și să înțeleagă mai bine informațiile.

Cercetările au indicat că persoanele care iau notițe de mână pot obține rezultate mai bune atunci când trebuie să analizeze concepte sau să rezolve probleme complexe. Astfel, un simplu pix poate deveni un instrument util pentru stimularea procesării active a informațiilor.

Din acest motiv, psihologii încurajează folosirea scrisului de mână în cât mai multe situații. Notarea ideilor, organizarea unor sarcini sau chiar scrierea listei de cumpărături pe hârtie pot transforma activități obișnuite în exerciții pentru creier.