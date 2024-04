Oana Roman a transmis un mesaj profund și emoționant pe platformele de socializare. Aceasta a amintit că mama sa, Mioara Roman, care a trecut în neființă pe 23 februarie 2024, ar fi împlinit astăzi 84 de ani. Astfel, vedeta și-a dorit să îi păstreze vie amintirea și să o cinstească în continuare, împărtășind momente speciale din viața lor.

Aceasta a împărtășit un mesaj emoționant încă de dimineață. Acesta a fost însoțit de un videoclip ce cuprindea fotografii de colecție, surprinzându-le pe amândouă în momente cheie din viața lor. Inițiativa vine în contextul primei aniversări a Oanei fără mama sa, o perioadă deosebit de sensibilă pentru ea.

Oana Roman se află într-o situație dificilă din cauza datoriilor lăsate în urma decesului mamei sale. Conform legislației, această obligație va fi transferată fiicelor ei, Oana și Catinca Roman, care vor trebui să o achite.

Deși valoarea exactă a datoriei nu a fost dezvăluită public, se pare că este semnificativă.

Subiectul a fost discutat în emisiunea „Follow Us”, moderată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici, unde Mara Bănică a adus în atenție opțiunile disponibile pentru cele două moștenitoare pentru a evita achitarea sumei semnificative.

Ea a subliniat faptul că, din punct de vedere legal, copiii moștenesc atât activele, cât și pasivele. Totuși, nu este clar în ce etapă procesuală se află această situație și dacă procesul a fost finalizat sau nu.

Mara nu crede că Oana dispune de suma necesară și a explicat că este vorba despre o datorie legată de chiria unui spațiu, care a fost recalculată cu adăugarea penalităților. Ea a crezut inițial că această datorie fusese deja achitată.

„Știu despre datorii, dar n-am aprofundat în ultima vreme. Când s-a întâmplat cu mama Oanei, eu am o sensibilitate la chestiile astea (…) Am sunat-o pe Oana, i-am scris, nici nu știam că e plecată din țară, am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă e nevoie concret de ceva și a rămas că ne auzim și a doua zi a murit o mătușă de-a tatei, nu am fost atât de conectată.

Ce știu, din punct de vedere legal, copiii moștenesc și bogățiile, și datoriile. Acum nu știu în ce fază procesuală e, dacă s-a încheiat procesul respectiv. Nu cred că are banii ăștia, e vorba de o chirie pe care au recalculat-o cu penalități, dar credeam că s-a stins”, a declarat Mara Bănică.