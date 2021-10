Actrița Oana Pellea a declarat că s-a îmbolnăvit de COVID-19, deși era vaccinată. Cu toate acestea, actrița se declară mândră că s-a imunizat, deoarece, datorită vaccinului, are o formă ușoară a bolii.

”Traversez o formă ușoară, mă felicit că m-am vaccinat”, a spus actrița. În urmă cu o săptămână, Oana Pellea a anunțat că se autoizolează deoarece intrase în contact cu o persoană infectată.

Oana Pellea a dezvăluit faptul că testul PCR a ieșit pozitiv infirmând rezultatul testului rapid făcut anterior.

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza Covid-19.

Actrița a făcut anunțul neașteptat”. Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat! Era o decizie responsabilă… E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Mi-am făcut teste rapide rezultat NEGATIV. Astăzi am primit rezultatul PCR – POZITIV. Mi-aș fi pus în pericol colegii și pe cei cu care aș fi intrat în contact”, a explicat Oana Pellea, pe pagina sa de Facebook.

Oana Pella se felicită pentru că s-a vaccinat

Actrița a mai spus că are o formă ușoară a bolii.

„Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveți grija de voi și de cei de lângă voi! Sănătate tuturor! Nu dau sfaturi nimănui, dar mă felicit că m-am vaccinat”, a precizat Oana Pellea.

Săptămâna trecută, actrița a anunțat că se izolează după ce a intrat în contact cu o persoană infectată.

„Este vorba despre responsabilitate, am anunțat Teatrul Bulandra și ofer scuze spectatorilor care au cumpărat bilete pentru spectacolul „Scaunele” din 10 octombrie.”, a spus atunci Oana Pellea.

O actriță antivaccinistă are COVID

Actrița Carmen Tănase s-a infectat cu SARS-COV-2! Antivaccinistă convinsă, Carmen Tănase a spus că nu va mai juca niciodată, dacă va fi obligată să se vaccineze, scrie alephnews.ro

De-a lungul timpului, ea a susținut că „această boală nu este atât de contagioasă pe cât vor unii să ne facă să credem”.

Acum, prin faptul că a s-a infectat și va trece prin boală, Carmen Tănase va avea acces la certificatul verde, astfel că va putea urca iar pe scenă, când se va vindeca.