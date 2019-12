În cadrul emisiunii Antitalent, difuzată pe Antena 1, actrița Carmen Tănase face publice anumite informații interesante din viața ei. Aceasta și-a dorit să urmeze cursurile unei facultăți de medicină veterinară și să devină inginer zootehnist, însă părinții ei au îndrumat-o către o altă cale.

”Eu am vrut să fac medicină veterinară, sau să fiu inginer zootehnist. Visam să am ferma mea, așa îmi imaginam eu pe vremea aceea. Cu văcuțe, voiam să merg pe cal, îmi imaginam că voi fi splendidă în postura aceasta. Era ceva foarte idilic, până când am ajuns pentru prima dată la o fermă”, a spus actrița.

În plus aceasta a mai declarat că atunci când era copil își dorea să fie precum Gina Patrichi.

”Îmi făceam cearcăne cu creionul dermatograf ca să semăn cu Gina Patrichi. Acum mi le-a dat deja Dumnezeu, nu mai e nevoie!”, glumește aceasta.

Carmen Tănase este descrisă de către Dan Bitman ca fiind o persoană care ”face roast mai bine ca oricine”.

”A devenit celebră la 42 de ani, a jucat în foarte mult spectacole, a rupt topurile și face roast mai bine ca oricine!”, spune Dan Bittman.

Antitalent este prima emisiune ce pune punctul pe ironie și conturează conceptul de antivedetă. Formatul original și curajos, unic în peisajul TV românesc, va parodia, în principal, toate stereotipiile acestui domeniu- de la vedete lansate, personaje celebre și clișee ce inundă micile ecrane.

Antitalent este prima emisiune în care nu doar talentul contează, tocmai de aceea edițiile vor face deliciul telespectatorilor. Orice eveniment din show-bizz, cele mai savuroase știri mondene și cele mai recente momente din mediul politic, toate acestea pot deveni subiectul trupei de umor Antitalent. În plus, fiecare ediție va aduce în platou alături de Dan Bittman și câte un invitat celebru, ce se va alătura punctului zero al comediei.

